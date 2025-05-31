Inzaghi’nin final hüsranı

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Inzaghi’nin final hüsranı

2023’te finalde Inter’le Manchester City’e kaybeden İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, bu yıl PSG’ye kaybederek Avrupa’nın en büyük kupasını 2 kez kaybetmenin acısını yaşadı.

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, 3 yıl içinde 2. kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetmenin acısını yaşadı.

2023’te Manchester City’e kaybederek mutlu sona ulaşamayan Inter, bu kez tarihinde Şampiyonlar Ligi kupası bulunmayan PSG’ye 5-0 mağlup olarak bir finali daha kaybetti.

Bu Inter’in 7. kez çıktığı finalde kaybettiği 4. Final olurken bunların ikisi Inzaghi yönetiminde gerçekleşti.

Inzaghi ligde son haftada kimsenin şans vermediği Napoli’ye şampiyonluğu kaptırarak eleştirilerin hedefi olmuştu.

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