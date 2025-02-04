Ionuţ Radu Venezia'da

Kaynak: Haber Merkezi
Ionuţ Radu Venezia'da

Rumen kaleci İonuţ Radu, Inter'den ayrılarak Venezia FC ile sözleşme imzaladı. 30 Haziran 2025'e kadar geçerli kontrat yapan deneyimli file bekçisi, İtalya ve Avrupa'daki tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Radu, Venezia'nın Serie A'da kalma mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Venezia FC, Inter'den Rumen kaleci İonuţ Radu'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre, 26 yaşındaki file bekçisiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan sözleşme imzalandı. Transferin bedeli açıklanmazken, Radu'nun Venezia'da birinci kaleci olması bekleniyor.

28 Mayıs 1997'de Bükreş'de dünyaya gelen Radu, futbola Romanya'nın köklü kulüplerinden Viitorul, Steaua ve Dinamo Bükreş altyapılarında başladı. 2013 yılında Inter'e transfer olarak İtalya'ya adım atan Radu, bu süreçte Avellino, Genoa, Parma ve Cremonese gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca, Fransa'da Auxerre ve İngiltere Premier League ekibi Bournemouth'ta da kiralık olarak görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Premier League’de Bournemouth formasıyla 5 maça çıkan Radu, Serie A'da ise en son Cremonese’de mücadele etti.

Romanya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Radu, ayrıca 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 14 maça çıktı.

Transferi sonrası açıklama yapan tecrübeli kaleci, "Venezia benim için doğru adres. Burada kendimi kanıtlamak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızdan desteklerini esirgememelerini istiyorum. Hep birlikte Serie A’da kalmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

ionut-radu.jpg

Son Haberler
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi