Ionuţ Radu Venezia'da

İtalya Serie A ekiplerinden Venezia FC, Inter'den Rumen kaleci İonuţ Radu'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre, 26 yaşındaki file bekçisiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan sözleşme imzalandı. Transferin bedeli açıklanmazken, Radu'nun Venezia'da birinci kaleci olması bekleniyor.

28 Mayıs 1997'de Bükreş'de dünyaya gelen Radu, futbola Romanya'nın köklü kulüplerinden Viitorul, Steaua ve Dinamo Bükreş altyapılarında başladı. 2013 yılında Inter'e transfer olarak İtalya'ya adım atan Radu, bu süreçte Avellino, Genoa, Parma ve Cremonese gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca, Fransa'da Auxerre ve İngiltere Premier League ekibi Bournemouth'ta da kiralık olarak görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Premier League’de Bournemouth formasıyla 5 maça çıkan Radu, Serie A'da ise en son Cremonese’de mücadele etti.

Romanya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Radu, ayrıca 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 14 maça çıktı.

Transferi sonrası açıklama yapan tecrübeli kaleci, "Venezia benim için doğru adres. Burada kendimi kanıtlamak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızdan desteklerini esirgememelerini istiyorum. Hep birlikte Serie A’da kalmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.