iOS 16 Beta 7 güncellemesi yayınlandı

Beta 6’nın yüklü olduğu iPhone 13 Pro Max’da güncellemnin 336 MB’lık bir yer kapladığı ifade edildi.

Apple’ın yayınladığı sürüm notlarında işletim sisteminde tespit edilen hataların giderildiği iddia edildi. Güncellemenin de düşük olması bekleniyor.

Ayrıca Apple’dan ortaya çıkan son szıntılara göre iPadOS 16’nın yapılan çalışmalar nedeniyle daha geç piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Bugün Apple tarafından iPadOS 16 Beta 7 ile birlikte iPadOS 16.1 Beta sürümünü de geliştiricilere sunuldu. iPadOS 16 çıkmadan bir sonraki ara sürümün testleri başlamış oldu.