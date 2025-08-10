iOS 26 güncellemesi hakkında bilmeniz gerekenler

iOS 26 güncellemesi, Apple ekosistemini kullananlar için sadece estetik bir dönüşüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gündelik hayatı kolaylaştıran üç önemli özellikle daha geliyor. Bunlardan ilki, batarya ömrünü optimize eden akıllı bir sistem, ikincisi kimlik doğrulamayı güvenli hale getiren dijital pasaport ve sonuncusu ise araç içinde eğlenceyi yeniden tanımlayan video oynatma özelliği.

BATARYA ÖMRÜ İÇİN AKILLI ÇÖZÜM: ADAPTİF GÜÇ MODU

Apple, kullanıcıların pil endişesini ortadan kaldırmak amacıyla iOS 26'ya Adaptif Güç Modu adında yeni bir özellik ekledi. Mevcut Düşük Güç Modu’na ek olarak sunulan bu mod, batarya kullanımının olağandan yüksek olduğu durumlarda, cihazın performansında küçük ayarlamalar yaparak pil ömrünü uzatmayı hedefliyor. Özellik, ekran parlaklığını hafifçe azaltabiliyor veya bazı arka plan işlemlerinin daha yavaş tamamlanmasına izin verebiliyor. Ancak bu akıllı özellik, Apple'ın gelişmiş yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence'ı destekleyen modellerle sınırlı olacak. Bu nedenle, Adaptif Güç Modu’nun yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni cihazlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Varsayılan olarak kapalı gelen bu özellik, Ayarlar menüsündeki Pil bölümünden kolayca aktif edilebiliyor. Bu yenilik, özellikle yoğun günlerde kullanıcıların şarj süresini yönetebilmesini sağlarken, cihazın genel performansını da korumaya yardımcı oluyor.

KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNEM

iOS 26 ile birlikte gelen bir diğer önemli özellik ise Dijital Kimlik'in kapsamının genişletilmesi oldu. Artık kullanıcılar, ABD pasaportlarının dijital bir versiyonunu iPhone'larındaki Apple Cüzdan uygulamasına ekleyebiliyor. Bu sayede, ABD içi seyahatlerde belirli güvenlik kontrol noktalarında kimlik doğrulama amacıyla pasaportun fiziksel versiyonu yerine dijital kimlik kullanılabiliyor. Apple tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin son derece güvenli ve özel olduğu, aynı zamanda REAL ID standartlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Ancak bu dijital pasaportun, uluslararası seyahatler ve sınır geçişleri için fiziksel pasaportun yerini almadığının altı çiziliyor. Özellik, aynı zamanda uygulamalarda ve online hizmetlerde yaş ve kimlik doğrulaması için de kullanılabilecek, böylece dijital işlemler daha güvenli hale gelecek.

CARPLAY YENİDEN TASARLANDI

Apple'ın araç içi deneyimini bir üst seviyeye taşıyan CarPlay de iOS 26 ile büyük bir yeniliğe kavuşuyor. Güncellemeyle birlikte, iPhone kullanıcıları AirPlay teknolojisini kullanarak videoları kablosuz olarak CarPlay ekranına yansıtabilecek. Bu özellik, yolculuk molalarında veya otoparkta beklerken eğlenceyi araç içine taşıyacak. Güvenlik, Apple için her zaman öncelikli olduğu için, video oynatma özelliği sadece araç park halindeyken çalışacak. Sistem, aracın hareket ettiğini anında algılayacak ve video oynatımını otomatik olarak durduracak. Bu yeni işlevin tüm araçlarda aktif hale gelmesi için ise otomobil üreticilerinin AirPlay video desteğini kendi sistemlerine entegre etmesi gerekiyor. Bu durum, özelliğin geniş kitlelere ulaşmasının biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Ancak bu yenilik, araç içi eğlence teknolojileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.