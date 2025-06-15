iOS 26’nın sırları ortaya çıktı: Yenilikler sizi saşırtacak! Güncelleme alacak modeller hangileri?

Apple, WWDC 25’te yeni nesil işletim sistemlerini geçtiğimiz günlerde tanıttı. iPhone’lar için duyurulan yapay zeka destekli iOS 26, birçok yenilik sunuyor.

iOS 18’den sonra iOS 26 adını alan sürüm, “Liquid Glass” tasarım anlayışıyla geliyor. Yarı saydam arayüzle iPhone ana ekranında içeriklerin sade ve çarpıcı görünmesi hedefleniyor. Yeni arayüz, simge özelleştirmeleri, 3D efektli duvar kağıtları ve dinamik görsel geçişler içeriyor.

iOS 26, Apple Intelligence’ın yapay zeka özelliklerini derinlemesine entegre ediyor. Kullanıcılar, mesajlarda, e-postalarda veya uygulama ekranlarında karşılaştıkları içeriklerden anında bilgi alabilecek. Görsel zeka teknolojisiyle, ekrandaki ürün, metin veya etkinlik detaylarına hızla ulaşılabilecek.

Yeni sürümde favoriler, sesli mesajlar ve son aramalar tek bir sayfada toplandı. Canlı sesli mesaj özelliği, arayanın mesajını anlık olarak gösterecek. Mesajlar uygulamasında bilinmeyen numaralar ayrı bir klasörde birikecek. Grup sohbetlerinde kimin yazdığı görünecek ve Apple Cash ile para işlemleri kolaylaşacak.

Beklenen o özellik artık Iphone’da kullanılabilecek!

iOS 26’nın Apple Games uygulaması, tüm oyunlara tek noktadan erişim sunacak. Apple Intelligence destekli kestirmeler, sipariş takibi ve mesajlaşmayı kolaylaştıracak. CarPlay’in yeni tasarımında aramalar, ekranın yalnızca bir kısmını kaplayarak navigasyonun kesintisiz sürmesini sağlayacak.

Apple Music, Haberler ve Podcast uygulamaları, içeriği öne çıkaracak şekilde yenilendi. Safari’de ise web sayfaları daha akıcı görüntülenecek.

Apple, WWDC 2025’te yeni işletim sistemi sürümlerini tanıttı. Ancak bu yılki yenilikler, klasik güncellemelerin ötesine geçti.

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Apple, yazılımda devrim yaratarak tüm sistemlerini sürüm 26 ile güncelliyor. Bu numaralandırma, 2026’ya kadar geçerli olacak ve tüm Apple cihazlarında uyumluluk sağlayacak.

YENİ TASARIM: LIQUID GLASS

En dikkat çeken yenilik, “Liquid Glass” adlı tasarım dili. Saydamlık ve buzlu cam efektleriyle skeuomorfik detaylar sunan bu tasarım, iOS, macOS ve diğer Apple sistemlerinde kullanılacak.

Ancak bu tasarım, X platformunda eleştiriliyor. Kullanıcılar, görünürlüğün zorlaştığını ve tasarımın “başarısız” olduğunu düşünüyor. Apple henüz bu eleştirilere yanıt vermedi.

İOS 26’NIN YENİLİKLERİ

iOS 26, iPhone 11 ve iPhone SE 2’den itibaren tüm cihazlara gelecek. Ancak iPhone XR, XS ve XS Max bu güncellemeyi alamayacak.

Mesajlar Uygulaması:

iMessage’da sohbet arka planları kişiselleştirilebilecek. Grup ve birebir sohbetlerde anket oluşturma özelliği eklendi. Ancak bu özellik, Android’de uzun süredir mevcut.

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Canlı Çeviri Özelliği:

iOS 26, Mesajlar, FaceTime ve Telefon’da gelişmiş canlı çeviri sunacak. Aramalar sırasında yazılı ve sesli içerikler otomatik çevrilebilecek. Bu özellik, Samsung Galaxy S serisinde zaten vardı.

Dikkat Dağıtıcıları Engelle:

Rahatsız edilmek istemeyenler için ideal. Telefon uygulaması, arayanlara arama nedenini soracak. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar ve FaceTime çağrıları filtrelenebilecek.

CarPlay Gelişmeleri:

CarPlay, ana ekrana widget ekleme desteği sunuyor. Mesajlar’da emoji tepkileri ve canlı etkinlikler CarPlay’e eklendi.

Görsel Zeka Özelliği:

Kamera destekli yapay zeka, ekrandaki içeriklerde çalışacak. Ancak bu özellik yalnızca iPhone 16 modellerinde kullanılabilecek.

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Yeni Apple Games Uygulaması:

Game Center’ın yerine geçen Apple Games, oyunları tek merkezde topluyor. Liderlik tabloları ve başarılar burada takip edilebilecek, diğer cihazlarla senkronize çalışacak.

Diğer Uygulama Güncellemeleri:

• Apple Maps, “Ziyaret Edilen Yerler” özelliğini sunuyor.

• Apple Music, “AutoMix” ile kesintisiz geçiş sağlıyor.

• Apple Wallet, uçuş bilgilerini anlık takip edecek.

Yeni sürümler beta testlerinde. Kullanıcılar, Apple’ın beta programına katılarak bu özellikleri erken deneyebilir. Tam sürüm, Eylül’de yeni iPhone’larla yayınlanacak.

GÜNCELLEME HANGİ MODELLERE GELECEK?

iOS 26, iPhone 11 ve daha yeni modellere sunulacak. Güncelleme alacak telefonlar:

• iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

• iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

• iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

• iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

• iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

• iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

• iPhone SE 2. nesil

• iPhone SE 3. nesil

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iPhone XS, XS Max ve XR modellerine güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlara sadece güvenlik yamaları sunulacak. iPhone 17 serisi, iOS 26 ile piyasaya sürülecek. Apple Intelligence, yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde çalışacak.

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