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DNS nedir? Ne işe yarar?

Kullanıcıların en kızlı ve en kolay şekilde internet sitelerine girmelerini sağlayan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında DNS gelmektedir. Çevirisi Alan İsimlendirme Sistemi olan DNS, ne işe yarar nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:55
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IP adreslerini çözen DNS ne işe yarar

DNS nedir? Ne işe yarar?
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DNS, yani Domain Name System kullanıcıların girmek istedikleri sitelerin asıl isimlerini IP'ye dönüştürme amacıyla kullanılmaktadır. 256 karaktere kadar genişleyebilen DNS, bilgisayar ya da bilgisayar sistemleri ile çalışan tüm cihazların IP adreslerini çözerek aralarında haberleşme sağlamaktadır.

Basit bir sistemle çalışan DNS ağ üzerindeki IP numaraları ve alan isimleri ile ilgili sorunları çözmektedir. Bu görevine yönelik olarak yaygın şekilde kullanılan BIND yazılımı kullanılabilir. Bir internet kullanıcısı ulaşmak istediği siteye DNS aracılığı ile ulaşır.

DNS NE DEMEKTİR?

Türkçesiyle Alan İsimlendirme Sistemi'nin gerçekleştirildiği sisteme DNS sunucusu adı verilir. Girilmek istenen internet sitesini IP adresine çeviren bir depolayıcıdır. Tüm IP adreslerini önbelleğine kaydettiği için DNS sunucusu yanıt vermiyor ve benzeri hatalar ile karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda önbellek temizleme işlemi yapılarak sorun giderilir.

İnternet üzerindeki her bir alanın isimlendirilmesini sağlar. Bu alanların birbirlerine bağlanmasına aracılık eder. Birimlerden ağlar oluşur. Bu ağı oluşturan her birimin kendine ait IP adresleri vardır.

DNS NE İŞE YARAR?

DNS sistemleri çözümleyici ve sunucu olmak üzere iki farklı faktör üzerinden çalışır. İsim sunucuları IP adresi bilgilerini kayıt altına alır. Çözümleyiciler de DNS istemekle yükümlüdür. DNS sunucuları ve bu sunucuların adresleri çözümleyicilerde kayıtlıdır. Bir çözümleyici bilgisayarın ismine karşılık olan IP adresini bulmak istediği zaman sunucuya yönelir.

Belirlenen kurallar dahilinde alan isimleri verilir. Tüm internet adresleri ülkeler öncelikli olacak şekilde sınıflandırılır. Her ülkeye özel bir kod ile sembolize edilerek sınıflandırma yapılır. Bunun dışında com, gov, edu ve benzeri alt sınıflandırmalar da yapılır.

Bu kısaltma, sınıflandırma ve sembolize etme durumlarına bazı örnekler şu şekildedir:

Com: Commercial kısaltmasıdır. Ticari siteler içindir.

Org: Organization'un kısaltmasıdır. Ticari amaç taşımayan siteler için kullanılır.

Mil: Military'nın kısaltmasıdır. Askeri kurumlar içindir.

Gov: Government'in kısaltılmışıdır. Devlete bağlı olan sitelerde kullanılır.

Edu: Education'un kısaltmasıdır ve eğitim kuruluşların sitelerinde kullanılır.

Net: Network kelimesinin kısaltılmış halidir. Uluslararası sitelerde kullanılır.

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