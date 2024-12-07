İPA Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Türkiye'de genç işsiz krizi büyüyor!

İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Türkiye’de gençlerin eğitim ve istihdam sorunlarını çarpıcı verilerle ortaya koydu.

İPA Başkanı Buğra Gökce, Türkiye’de 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olmayan 4,7 milyon genç olduğunu belirtirken, bu gençlerin nüfusunun İzmir dahil 79 ilin nüfusundan büyük olduğunu söyledi.

Gökce'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'de 4,7 milyon genç ne eğitim görüyor ne de bir işte çalışıyor.

İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA) Başkanı Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye’de gençlerin eğitim ve istihdam sorunlarını çarpıcı verilerle ortaya koydu. Gökce’nin açıklamalarına göre, 2023 yılı itibarıyla 15-29 yaş arasındaki 4,7 milyon genç, ne eğitim görüyor ne de bir işte çalışıyor. Bu sayı, İzmir dahil olmak üzere 79 ilin nüfusunu geride bırakıyor.

GENÇ KADINLAR DAHA DEZAVANTAJLI

Verilere göre, ne eğitimde ne istihdamda olan genç erkeklerin oranı yüzde 15,5 iken, kadınlarda bu oran yüzde 36,4’e ulaşıyor. Türkiye, Avrupa’da cinsiyet farkının en büyük olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nde (AB) bu oran yüzde 11,2 seviyesindeyken, Türkiye’de yüzde 25,8’e yükselmiş durumda.

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDAKI FARK

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı Almanya’da yüzde 8,8, Fransa ve İspanya’da yüzde 12,3, İtalya’da ise yüzde 16,1 olarak kaydedildi. Türkiye ise bu oranlarla AB ortalamasının iki katından fazla bir genç nüfus sorunu yaşıyor.

SORUNUN NEDENLERİ VE BEYİN GÖÇÜ

Bu tabloya yol açan temel nedenler arasında sürekli değişen eğitim politikaları ve eğitimin niteliğindeki düşüş yer alıyor. Ayrıca, ekonomik politikalar gençlerin güvenceli ve nitelikli iş bulmasını engelliyor.

Araştırmalar, eğitime devam eden gençlerin yüzde 53’ünün yurtdışında yaşama hayali kurduğunu gösteriyor. Gökce, bu durumun ülkemizin yetişmiş insan gücünü kaybetmesine neden olduğunu belirterek, “Gençlerimizi yeniden kazanmak, onların hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız” dedi.

Eğitim sisteminin ve ekonominin acı sonucu şöyle:

2023 yılı verilerine göre 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdam olan 4,7 milyon genç var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin nüfusu İzmir dahil 79 ilin nüfusundan büyük. 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan erkeklerin oranı yüzde 15,5 iken kadınların oranı yüzde 36,4'e çıkıyor. Avrupada cinsiyet farkının en büyük olduğu ülke de Türkiye. Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 25,8 iken, AB ortalaması sadece yüzde 11,2. Aynı oran İtalya'da yüzde 16,1, Fransa ve İspanya'da 12,3, Almanya'da ise sadece yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun bu derece yüksek olmasının önemli sebepleri var. Uygulanan eğitim politikaları sürekli değişiyor. Eğitimin niteliğinde yaşanan düşüş nedeniyle gençlerimiz hayata dezavantajlı atılıyor. Ekonomi politikalarındaki uygulamalar da gençlerimizin istihdam edilmesini, nitelikli ve güvenceli işler bulmasını engelliyor. Yapılan araştırmalara göre de eğitime devam eden gençlerimizin en az yüzde 53'ü yurtdışında yaşamak istiyor. Yani uygulanan politikalar yüzünden gençlerimiz kendi vatanlarında hak ettikleri hayata kavuşamazken, yetişmiş gençlerimiz de yurt dışında yaşama hayali kuruyor, ülkemiz beyin göçü nedeniyle geleceğimiz olan gençlerimizi kaybediyor. Gençlerimizi yeniden kazanmak, gençlerin hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız.