İPA çarpıcı verileri açıkladı! İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret

Kaynak: Haber Merkezi
İPA çarpıcı verileri açıkladı! İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret

İstanbul Planlama Ajansı’nın mart ayı verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 87 bin lirayı aştı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul’da Yaşam Maliyeti" araştırmasının Mart 2025 verileri açıklandı.

İPA verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Mart 2025 itibarıyla 87 bin 485 liraya yükseldi.

Yaşam maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,38; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,95 oranında arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE

Temel tüketim maddeleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 83,25 ile tıraş malzemelerinde, yüzde 58,13 ile ayçiçek yağında ve yüzde 55,88 ile bebek bezi ürünlerinde yaşandı. Bebek bezi fiyatlarındaki artış mart ayında yüzde 13,97’ye ulaştı.

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Gıda ürünlerinde ise yıllık bazda yumurta fiyatları yüzde 48,59, ekmek yüzde 44,59, süt yüzde 31,20, et ve kıyma yüzde 27,01 oranında arttı. Aylık bazda en dikkat çekici artışlar ise yumurtada yüzde 11,33, tavuk etinde yüzde 5,32 ve toz şekerde yüzde 4,97 olarak kayıtlara geçti.

2023'TEN BU YANA 3 KAT ARTTI

İPA’nın 2023’ten bu yana hazırladığı raporlara göre, İstanbul’da yaşam maliyetindeki artış eğilimi sürüyor. 2023 Mart ayında 31 bin 788 lira olan ortalama yaşam maliyeti, iki yıl içinde yaklaşık üç katına çıkarak 87 bin 485 liraya ulaştı.

İstanbul’da özellikle barınma, gıda, kişisel bakım ürünleri ve çocuk ihtiyaçlarındaki fiyat artışları, kentteki yaşamı her geçen gün daha maliyetli hale getiriyor.

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