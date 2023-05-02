iPadOS 17 özellikleri sızdırıldı. Hangi yenilikler gelecek

Apple’ın yakın zamanda tanıtacağı iPadOS 17 güncellemesiyle hangi özelliklerin geleceği ortaya çıktı.

iPadOS 17 özellikleri sızdırıldı. Hangi yenilikler gelecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple, WWDC 2023 etkinliğinde iPadOS 17 güncellemesini de tanıtacak.

Bu yeni sürümün Kilit Ekranı widgetları ve özelleştirme getireceğini öne sürülüyor.

Stage Manager, iPadOS 17 için en büyük odak noktalardan biri olacak. Apple’ın iPadOS 17 ile Stage Manager’ın temel işlevini bozmadan geliştirmeler yapacağı söyleniyor.

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Twitter’da ortaya çıkan iPadOS 17 özellikleri şu şekilde:

Harici monitör web kamerası desteği

Ses çıkış kaynağı ayarları

Sahne Yöneticisi açıkken aynı anda birden fazla ses/video kaynağı akışı

Yeniden boyutlandırılan dock (sadece harici ekran ayarlarında)

iPad ekranını uykuya alma (harici ekran açık kalır)

Apple’ın bu yıl veya 2024 başında çıkacak daha büyük ekranlı iPad için özel bir iPadOS 17 sürümü bile hazırladığı söyleniyor. Bu özel sürüm, iki adet 6K çözünürlüğünde ekranı 60Hz’de çalıştırma desteği getirecek. Son olarak, iPhone’daki kilit ekranı özelleştirmesi olduğu gibi iPad’lere gelecek.

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