İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşanıyor! Büyük aşk bitti… Ünlü oyuncunun yaptığı hamle dikkat çekti

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir anlaşmalı olarak birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Başarılı kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da gündeme gelen ikili 2022 yılında İtalya’da nikah masasına oturmuştu.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Çift, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. İki yıllık birlikteliklerini noktalamaya hazırlanan Yazıcı ile Beydemir, bu süreçte sosyal medyanın da dikkatini çekti.

Büyük bir aşkla nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı boşanıyor

İpek Yazıcı, boşanma haberinin ardından gelen eleştirileri bir takipçisinin yaptığı yorumu beğenerek cevap verdi.

Ünlü oyuncunun beğendiği yorum ise şu şekilde;

"Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."