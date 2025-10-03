İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşanıyor! Büyük aşk bitti… Ünlü oyuncunun yaptığı hamle dikkat çekti

2022 yılında Ufuk Beydemir ile İtalya’da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı’nın mutluluğu kısa sürdü. Yazıcı eşi Ufuk Beydemir ile anlaşmalı olarak evliliklerini bitirme kararı aldı. Boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada çiftin erken yaşta evlenmeleri eleştirilirken, Yazıcı’nın yaptığı hamle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir anlaşmalı olarak birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Başarılı kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da gündeme gelen ikili 2022 yılında İtalya’da nikah masasına oturmuştu.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Çift, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. İki yıllık birlikteliklerini noktalamaya hazırlanan Yazıcı ile Beydemir, bu süreçte sosyal medyanın da dikkatini çekti.

İpek Yazıcı, boşanma haberinin ardından gelen eleştirileri bir takipçisinin yaptığı yorumu beğenerek cevap verdi.

Ünlü oyuncunun beğendiği yorum ise şu şekilde;

"Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."

