İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi? İpek kirpik zararlı mıdır?

İpek kirpik taktırmayı düşünen ipek kirpiğin kişinin kendi kirpiğini döküp dökmediğini merak ediyor. Peki, ipek kirpik zararlı mı? İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi?

İPEK KİRPİK ZARARLI MIDIR?

İpek kirpik uygulaması sonrasında gözlerde yanma ve batma hisleri olabilir. Bunu nedeni ise göz yapısının mikrop kapmaya meyilli olmasıdır.

İpek kirpiklerin zararları kötü yanları, uygulamanın yapıldığı gözde ve deride meydana getirdiği hasarlardır.

Takma kirpik zararları arasında; kişilerin gözlerinde kanlanma, yanma, batma, bunun yanında kendi kirpiklerinde dökülme ve deride kaşıntı görülebilmektedir.

İpek kirpik uygulaması sonrası gözde kanlanma sıklıkla görülür. Uygulama sırasında yapılan işlemlerde kullanılan materyalin dezenfekte edilmemesi, daha önce kullanılan kişi ya da bulunduğu nesneden mikrop kaparak, ipek kirpik uygulamasının yapıldığı kişinin gözüne bulaşması sonucu görülen bu kanlanma, kişilerde görme kaybına ve ciddi ameliyatlara neden olabilmektedir.

Göz enfeksiyonu gibi nedenlerle kirpikler birbirine yapışabilmektedir. Bu durumda yapışmış kirpikleri çıkarmak için harcayacağınız çaba sizleri yorarken, göz retinasına da zarar verilecektir.

İpek kirpikler zamanda koparak dökülür. En fazla 8 hafta gözde kalabilen kirpikler, koptuğunda göz içine girerek batmalara ve yanmaya neden olur.

İPEK KİRPİKLERİN ZARARLARI NELERDİR?

Göz çevresindeki deri oldukça ince bir yapıda olduğundan ipek kirpik için kullanılan yapıştırıcının kalitesiz olması ipek kirpik sonrası göz kızarıklığına neden olabilir. Bunun yanında malzeme kaliteli olsa da kişilerin bu tür kimyasallara alerjisi bulunabilmektedir.

Alerji durumunda göz çevresinde aşırı şişme ve kızarıklık, kaşıntı, göz içine batma gibi durumlarla karşılaşılır. Böyle bir durumun yaşanması halinde hemen doktora başvurulmalıdır. Özellikle Kaşınan gözlere dikkat: Alerjik konjonktivit olabilirsiniz.

Bazı durumlarda ipek kirpiklerin deriye verdiği zarar sonucunda kendi kirpiklerinde dökülme de görülebilmektedir. Bu durumda hemen ipek kirpik çıkarılmalı, bir uzmana başvurulmalı ve eski kirpiklere kavuşabilmek için doktor tavsiyesi dahilinde vitamin başlanmalıdır. Bu durumu yaşayan kişilerde kirpik bakım serumları da doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.