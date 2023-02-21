21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi? İpek kirpik zararlı mıdır?

İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi? İpek kirpik zararlı mıdır?

Daha çekici bakışlar ve dolgun görünümlü kirpikler için ipek kirpik taktırma işlemi tercih edilmektedir. Son zamanlarda trend bir uygulama haline gelen ipek kirpik taktırmak beraberinde soru işaretlerini de getiriyor. Peki, ipek kirpik zararlı mı? İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi?

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:52
Takip Et

İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi? İpek kirpik zararlı mıdır?

İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi? İpek kirpik zararlı mıdır?
+
Aa
-

İpek kirpik taktırmayı düşünen ipek kirpiğin kişinin kendi kirpiğini döküp dökmediğini merak ediyor. Peki, ipek kirpik zararlı mı? İpek kirpik kendi kirpiğimizi döker mi?

İPEK KİRPİK ZARARLI MIDIR?

İpek kirpik uygulaması sonrasında gözlerde yanma ve batma hisleri olabilir. Bunu nedeni ise göz yapısının mikrop kapmaya meyilli olmasıdır.

İpek kirpiklerin zararları kötü yanları, uygulamanın yapıldığı gözde ve deride meydana getirdiği hasarlardır.

Takma kirpik zararları arasında; kişilerin gözlerinde kanlanma, yanma, batma, bunun yanında kendi kirpiklerinde dökülme ve deride kaşıntı görülebilmektedir.

İpek kirpik uygulaması sonrası gözde kanlanma sıklıkla görülür. Uygulama sırasında yapılan işlemlerde kullanılan materyalin dezenfekte edilmemesi, daha önce kullanılan kişi ya da bulunduğu nesneden mikrop kaparak, ipek kirpik uygulamasının yapıldığı kişinin gözüne bulaşması sonucu görülen bu kanlanma, kişilerde görme kaybına ve ciddi ameliyatlara neden olabilmektedir.

Göz enfeksiyonu gibi nedenlerle kirpikler birbirine yapışabilmektedir. Bu durumda yapışmış kirpikleri çıkarmak için harcayacağınız çaba sizleri yorarken, göz retinasına da zarar verilecektir.

İpek kirpikler zamanda koparak dökülür. En fazla 8 hafta gözde kalabilen kirpikler, koptuğunda göz içine girerek batmalara ve yanmaya neden olur.

İPEK KİRPİKLERİN ZARARLARI NELERDİR?

Göz çevresindeki deri oldukça ince bir yapıda olduğundan ipek kirpik için kullanılan yapıştırıcının kalitesiz olması ipek kirpik sonrası göz kızarıklığına neden olabilir. Bunun yanında malzeme kaliteli olsa da kişilerin bu tür kimyasallara alerjisi bulunabilmektedir.

Alerji durumunda göz çevresinde aşırı şişme ve kızarıklık, kaşıntı, göz içine batma gibi durumlarla karşılaşılır. Böyle bir durumun yaşanması halinde hemen doktora başvurulmalıdır. Özellikle Kaşınan gözlere dikkat: Alerjik konjonktivit olabilirsiniz.

Bazı durumlarda ipek kirpiklerin deriye verdiği zarar sonucunda kendi kirpiklerinde dökülme de görülebilmektedir. Bu durumda hemen ipek kirpik çıkarılmalı, bir uzmana başvurulmalı ve eski kirpiklere kavuşabilmek için doktor tavsiyesi dahilinde vitamin başlanmalıdır. Bu durumu yaşayan kişilerde kirpik bakım serumları da doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
2
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
4
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
7
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.