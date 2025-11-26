Siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi'nin eski sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, İYİ Parti saflarına katılarak rozetini Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'ndan aldı.

Özkal, Memarrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nde bir süre sözcülük yapmış, ancak daha sonra partisinden ayrılmıştı. Bu sürpriz hamle, İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özkal, "Yarın İYİ olacak" ifadesini kullanmıştı. Bu not, katılım kararının habercisi gibiydi.

Parti, bugünkü grup toplantısını saat 10:30'da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun önderliğinde TBMM'de düzenledi.

Toplantıda Özkal'a rozet takılarak resmi üyeliği onaylandı.

Dervişoğlu'nun elinden rozeti alan Özkal, böylece İYİ Parti'nin yeni yüzlerinden biri haline geldi.

İpek Özkal Sayan şunları kaydetti:

“Türkiye’nin içine sürüklendiği kutuplaşmayı aşmak, umutsuzluğu dağıtmak, milletimizin beklediği adaleti inşa etmek için İYİ Parti saflarına katılıyorum. Bugün korkusuzca konuşanların, cesurca yürüyenlerin yanındayım. Bugün milletine başı dik hizmet edenlerin yanındayım. Bugün Gazi Mıustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin değerleriyle, adaletle bütünleşmiş bir hareketin yanındayım. Ben komisyonda boş bir sandalyenin sessizliğiyle Türkiye’ye en gür haykıranların yanındayım.”

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

Ankara doğumlu Prof. Dr. İYİ Parti Özkal Sayan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, aynı fakültanın Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

Hâlen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan Özkal Sayan, Memleket Partisi’nde genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerinde bulundu.

2023 Genel Seçimleri’nde Memleket Partisi Ankara 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Nisan 2024’te Memleket Partisi’nden ayrılan Özkal Sayan, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”