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İnternetten iPhone alacaklar dikkat. Son satın alanın başına bu geldi

İPhone 13 Pro Max telefonunu internetten satın alana bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:55
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İphone 13 Pro Max'ı internetten alan vatandaş dolandırıldı

İnternetten iPhone alacaklar dikkat. Son satın alanın başına bu geldi
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Dolandırıcılık yöntemleri hız kesmeden devam ediyor. Dolandırıcılar her defasında yeni yöntemlerle insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Özellikle internetten alışverişler de istenilmeyen ürünler veya farklı ürünler gelebiliyor. Bazen de ürün siparişi gelmiyor.

HAYATINI ŞOKUNU YAŞADI

İnternetten iPhone 13 Pro Max telefonu satın alan vatandaş şok geçirdi.

Elde edilen bilgilere göre, son ortaya çıkan olayda iPhone 13 Pro Max telefonu satın alan vatandaş dolandırıldı.

Telefonun içi boş çıkarken ekrana da sahte bir “şarj edin” uyarısı göründü.

Sadece kilit tuşu çalışan telefonun ise ekrana yansıyan görüntüsünün içine yerleştirilen beyaz bir ışıktan geldiği anlaşıldı.

Yöntemin ortaya çıkmasıyla dolandırıcılığı görenler şoke oldu.

Öte yandan IPhone 13 Pro Max Türkiye fiyatı ise başlangıç modeli için 17.999 TL’den başlıyor.

Bir internet sitesinde ise 256 GB’lığın fiyatı 46 bin 799 TL. Ayrıca iPhone 13 satın alan Amerikalı bir kadın teknik destek almak isteyince sözde Apple Destek servisi tarafından dolandırılmıştı.

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Balık kuyruktan kokar
11.01.2023 09:38
Çünkü her yeri kokmuş, kokuşmuş.  
 
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