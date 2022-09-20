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iPhone 14'te 'dosya gönderimi yapılamıyor' hatası

iPhone 14 sahibi olan kullanıcılar AirDrop ile dosya gönderme özelliğinin çalışmadığını ifade etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:51
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iPhone 14'te AirDrop hatası

iPhone 14'te 'dosya gönderimi yapılamıyor' hatası
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Apple 8 Eylül'deki etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 serisi yenilikleriyle tartışılmaya devam ederken şimdi de kullanıcılar tarafından bir iddia daha ortaya atıldı. 

Yazılım konusunda birçok sorun barındırdığı iddia edilen telefonda yeni bir sorun daha gün yüzüne çıkarıldı. 

iPhone 14’te AirDrop ile fotoğraf göndermek isteyen kullanıcılar, cihazı başarılı şekilde bağlamasına rağmen bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Fotoğrafı göndermeye çalışırken cihazın aktarıma izin vermediği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bu sorun, birçok kullanıcı tarafından onaylandı. 

Apple’ı arayan kullanıcılar, dosya transfer yolunu “Kişilerim” yerine “Herkes” şeklinde değiştirmek zorunda olduklarını fark etti. Apple’ın açıklamasına göre, dosyanın aktarılacağı cihazı kişilerimden değil, herkes seçeneği ile bulmak gerektiği açıklandı.

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