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iPhone 15 beklenenden önce mi çıkacak

iPhone 14 Pro modellerini tanıtılınca işlemciler tartışmalara yol açtı. Cihazlarda ortaya çıkan bazı üretim sorunları nedeniyle A16 işlemcilerin özellikleri kullanıcıları memnun etmedi. Beklenen performans artışını sunamayan Apple, A17 işlemciler için yeni çalışmalar başlattı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:20
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iPhone 15 için işlemci değişikliği yapılacak

iPhone 15 beklenenden önce mi çıkacak
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple’ın işlemcilerini üreten TSMC, iPhone 15 Pro modellerinde yerini alacak olan 3nm teknolojili A17 işlemcilerin üretimine çok yakında başlayacağını açıkladı. TSMC, 29 Aralık Perşembe günü düzenleyeceği etkinlik ile birlikte 3 nm teknolojili çiplerin üretimine start verdiğini belirtti.

Apple iPhone 15 Pro modellerinde yer alması beklenen yeni 3 nm teknolojili çiplerin, aynı zamanda bu sene tanıtılacak olan M2 Pro ve M2 Max işlemcilerde de yerini alacağı ifade edildi. Böylelikle 3 nm teknolojili işlemcileri iPhone modellerinden önce MacBook’larda görülebilmektedir.

TSMC’nin yaptığı açıklamaya göre; 3 nm teknolojisi, 5 nm teknolojisine kıyasla aynı güçte yüzde 15’e kadar hız artışı ve aynı hızda yüzde 30’a kadar daha fazla verimlilik sunacak. Apple’ın şu anda A15, M1 ve M2 işlemcilerinin tümü TSMC’nin 5 nm üretim sürecinden geçiyor. A16 Bionic işlemci ise TSMC’nin 5 nm teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olan 4 nm sürecinden faydalanmakta olarak yorumlandı.

Yeni işlemcide grafik anlamında kaliteyi çok daha üst seviyelere taşıyacak olan ‘ışın izleme’ özelliğinin de sunulacağı gelen haberler arasında. Apple’ın yeni A17 işlemcisinin iPhone 15 Pro modelinin en büyük gücü olacağı düşünülüyor. Diğer yandan tıpkı iPhone 14 modellerinde olduğu gibi standart iPhone 15 versiyonlarında A16 işlemcisi görev yapabilir.

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