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iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı dudak uçuklatacak. Tarihin en pahalı telefonu olabilir

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in çeşitli faktörlerden dolayı fiyat artışı alacağı ve fiyat artışının çok yüksek olacağını iddia ediyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:36
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iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı dudak uçuklatacak

iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı dudak uçuklatacak. Tarihin en pahalı telefonu olabilir
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iPhone 15 Pro Max'e dair yeni bir rapor yayımlandı. iPhone 15 Pro Max'in şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı iPhone 14 modeline kıyasla yüzde 48 daha pahalı olacağı iddia edildi.

EN PAHALI IPHONE OLABİLİR

Yayımlanan raporda hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in temel modellerden bu nesilde biraz daha ayrışacağı aktarılıyor. Bunun fiyatlara da yansıyacağı bildirilirken Çinli United Daily News'in yeni bir haberine göre iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 20.000 RMB'ye kadar çıkacak. Bunu mevcut kur üzerinden dolara çevirdiğimizde yaklaşık 2.900 dolara denk geliyor. Türkiye fiyatının karşılığı ise 56.068 TL ve buna vergiler dahil değil. Bu arada 1 TB depolama alanına sahip en üst model iPhone 14 Pro Max’in fiyatı ise 1.599 dolar.

FARKLI ŞARJ GİRİŞİ

iPhone 15 Pro Max'in tamamen yeni bir titanyum kasaya ve mevcut Lightning bağlantı noktasının yerini alacak USB-C şarjına sahip olması bekleniyor. Ayrıca, daha fazla yakınlaştırma sunan periskop kamera sistemine de sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte telefonda yer alacak olan Apple A17 Bionic yongası TSMC’nin pahalı 3nm sürecinde üretilecek ve bu yonga Pro modellere özel olacak. Bir süre önce ise üretim sorunları nedeniyle fiziksel düğmelerin yerini alması planlanan dokunmaya duyarlı katı hal düğmelerinin rafa kaldırıldığı bildirilmişti.

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