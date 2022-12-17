iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı

Önümüzdeki yıl satışa çıkması planlanan iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1.299 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu dolar kuru baz alındığında ortalama 25 bin TL ediyor. Ancak bu fiyata vergiler dahil değil.

Bilindiği üzere 1 TB iPhone 14 Pro Max yaklaşık 68 bin lira.

Forbes'in LeaksApplePro'nun iddialarına dayandırdığı habere göre, önümüzdeki yıl Apple, en pahalı iPhone modeli olacak iPhone 15 Ultra'yı piyasaya sürecek.

Yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1.299 dolardan piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Sızdırılan iddiaların doğru olması halinde ise yeni modelin iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalı olması beklentiler arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere 1 TB depolama kapasitesiyle markanın en pahalı modeli şu anda iPhone 14 Pro Max.