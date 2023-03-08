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IPhone 15’i bekleyenlere kötü haber. İki özellik olmayacak

Iphone 15 ve Iphone 15 Plus’ta iki önemli özelliğin olmayacağı söylenildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:02
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IPhone 15’i bekleyenlere kötü haber

IPhone 15’i bekleyenlere kötü haber. İki özellik olmayacak
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, iPhone 15’in standart modellerinde iki önemli özellik olmayacak. ProMotion teknolojili LTPO ekranlar kullanıcılara sunulmuştu. ProMotion ekran ile birlikte daha gelişmiş ve daha az güç tüketen her zaman açık ekran (AOD) özelliği de üst seviye iPhone’larda yerini almıştı.

Ancak gelen son rapor standart iPhone 15 modellerinde LTPO ekranların olmayacağını gösteriyor.

LTPO ekransız iPhone 15 ve 15 Plus, sonuç olarak ProMotion teknolojisinden ve Hep Açık Ekran yine özelliğinden faydalanamayacak.

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