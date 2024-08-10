iPhone 16 hakkında yeni bilgiler sızdırıldı

Apple, en yeni iPhone 16 serisinin planlanan çıkışı hakkında ağzını sıkı tutarken, birkaç rapor teknoloji devinin premium ürününü California Park'ta geçen yılla aynı zamanda tanıtacağını doğruladı.

iPHONE 16 TASARIMI

Söylentilere göre Apple, iPhone 16'nın tasarımında birkaç değişiklik yapmayı planlıyor. Yeni başlayanlar için, teknoloji devinin selefinin diyagonal düzeni yerine iPhone X veya iPhone 12'ye benzer dikey bir kamera düzenine geçmesi bekleniyor. Yeni düzenin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın uzamsal video çekmesine yardımcı olması bekleniyor.

Apple'ın ayrıca standart iPhone 16 modellerindeki sessize alma düğmesini, geçen yıl iPhone 15 Pro modellerinde tanıttığı Action Button ile değiştireceği söyleniyor. Bu arada şirket, kullanıcıların video kaydını başlatmasına, yakınlaştırıp uzaklaştırmasına veya bir nesneye odaklanmasına olanak tanıyan yeni bir 'Capture' düğmesi de ekleyebilir.

Analist Ming Chi Kuo, standart iPhone 16 modelinin beş renkte geleceğini tahmin ediyor: siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz. Eğer bu istihbarat doğruysa, Apple'ın standart iPhone'un mavi ve sarı renk varyantlarına verdiği desteği sonlandırdığı anlamına geliyor.

iPHONE 16 İŞLEMCİSİ

Bazı raporlar, Apple'ın tüm iPhone 16 modellerinde aynı A18 yonga setini kullanacağını, çünkü bu cihazların hepsinin cihazda AI görevlerini yerine getirebileceğini öne sürdü. Ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus işlemcileri, GPU performanslarıyla Pro varyantlarından farklılaşabilir.

Bu arada Apple'ın iPhone 16 serisine, selefindeki 6GB'a kıyasla 8GB RAM ile bir RAM artışı sağlaması da bekleniyor.

iPHONE 16 EKRANI VE FİYATI

Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için 60Hz yenileme hızına sahip aynı 6.1 inç ve 6.7 inç OLED ekranlara bağlı kalması bekleniyor. Standart varyantların da geçen yılki yaklaşık 800 dolarlık fiyat etiketini koruması bekleniyor.

Ancak Macrumors tarafından yayınlanan bir rapor, Apple'ın iPhone 16'da parlaklığı artırmak ve güç tüketimini azaltmak için mikro lens teknolojisini kullanabileceğini öne sürüyor. Şirketin ayrıca iPhone 16 modellerinde çerçeveleri azaltmak için Kenarlık Azaltma Yapısı (BRS) kullandığı söyleniyor, ancak yeni tasarım değişikliklerinin vanilya varyantlara uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.