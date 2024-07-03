IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme

Yeni nesil iPhone modellerini milyonlarca insan merakla bekliyor. Eylül ayında etkinlik düzenlenecek.
Programda iPhone 16 serisinin tanıtılacağını aktarıldı. 4 farklı modelin piyasaya sürüleceği bildirildi.
Seriye ait işlemcilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple, yeni modellerinde çip tarafında önemli değişiklikler yapacak.
Tüm iPhone 16 modellerinin aynı A serisi çipini kullanacağı iddia edildi.
Bu çipin ise yeni bir modeli olan A18 işlemcisi olacağı belirtildi. Ancak her modelde tamamen aynı çip olmayabilir.
Kısa bir süre önce iPhone 16 için ekran koruyucuları ortaya çıkmıştı.
Apple daha önceki nesillerde standart ve Plus modeller ile Pro modellerinde farklı çip tercihleri yapmıştı.