IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme

IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Apple’ın IPhone modellerinde aynı işlemciyle getireceği belirtildi. İşte ayrıntılar...

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 1

Yeni nesil iPhone modellerini milyonlarca insan merakla bekliyor. Eylül ayında etkinlik düzenlenecek.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 2

Programda iPhone 16 serisinin tanıtılacağını aktarıldı. 4 farklı modelin piyasaya sürüleceği bildirildi.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 3

Seriye ait işlemcilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple, yeni modellerinde çip tarafında önemli değişiklikler yapacak.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 4

Tüm iPhone 16 modellerinin aynı A serisi çipini kullanacağı iddia edildi.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 5

Bu çipin ise yeni bir modeli olan A18 işlemcisi olacağı belirtildi. Ancak her modelde tamamen aynı çip olmayabilir.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 6

Kısa bir süre önce iPhone 16 için ekran koruyucuları ortaya çıkmıştı.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 7

Apple daha önceki nesillerde standart ve Plus modeller ile Pro modellerinde farklı çip tercihleri yapmıştı.

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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 8
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 9
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 10
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 11
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 12
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 13
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 14
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IPhone 16 modelleri ile ilgili yeni gelişme 15
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