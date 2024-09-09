İPhone 16 Türkiye fiyatları belli oldu. Apple dev etkinlikte duyurdu

Teknoloji devi Apple bu akşam yaptığı dev etkinlikte iPhone 16 Serisi'ni, Apple Watch 10'u ve AirPods 4'ü tüm dünyaya duyurdu.

İPHONE 16 799 DOLARDAN, İPHONE 16 PLUS 899 DOLARDAN SATILACAK

Apple, iPhone 16 serisi’nin fiyatını dört gözle bekleyen tüketicilere sevindirici haberi verdi. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın yurt dışı fiyatları açıklandı. iPhone 16 799 dolardan, iPhone 16 Plus 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

İPHONE 16 SERİSİ’NDE YENİ NE ÖZELLİKLER VAR?

iPhone 16'nın "daha da büyük bir pile" sahip olması, A18 ve iOS 18'in güç verimliliği iyileştirmeleriyle beraber pil ömrünü iyileştirecek.

iPhone 16, Assassin's Creed Mirage ve Resident Evil gibi daha önce yalnızca iPhone 15 Pro'da bulunan AAA oyunları da destekleyecek. Apple, ayrıca Honor Of Kings: World'ün de iPhone 16 ile beraber geleceğini paylaştı.

Apple, A18'in oyun oynamak için de harika bir deneyim söylediğini belirtiyor. iPhone 16'da ısıyı dağıtmak için yeni bir termal alt yapı (yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış) ile geliştirilmiş termal tasarım bulunuyor. Sonuç olarak oyun oynarken yüzde 30 daha yüksek performans elde ediliyor.

Öte yandan iPhone 16 ay biraz daha çok yönlülük için 12MP, 2x telefoto lense sahip. Ana sensörden gelen verileri bununla birleştirdiğinizde Apple'ın 48MP Fusion kamera olarak adlandırdığı kameraya sahip oluyorsunuz. Bu kamera HDR desteğiyle 4K 60p video da çekebiliyor. iPhone 16'da bir de Ultrawide kamera bulunuyor. Çift lensli bir kurulumda üç kamera varmış gibi göründüğü için biraz kafa karıştırıcı, ancak ilk ikisi alt halkaya yerleştirilmiş.

Snapchat gibi uygulamalar da kamera kontrolünden faydalanıyor. iPhone 16'nın 48 megapiksel ana kamerası var ve bu çözünürlükte çekim yapabiliyor ya da 24 MP pikselli fotoğrafları tercih edebiliyorsunuz.

Siri bir Apple Intelligence güncellemesi alıyor ve cümlenin ortasında tökezleyip kendinizi düzelttiğinizde bile sizi daha iyi anlayabiliyor. Öte yandan Siri iPhone'unuzda bir şeyi nasıl yapacağınız konusunda size adım adım rehberlik edebiliyor.

Apple Intelligence, aslında birçok alanda kolaylık sunacak gibi duruyor. Ancak özellikle yazma ve emoji gibi konularda örnekler verilmesi ise yapay zekanın olasılıklarını düşündüğümüzde yetersiz kalıyor.

Apple, işlemci noktasında iPhone 16'nın A16 Bionic'ten A18'e iki nesil atladığını kaydetti. Makine öğrenimi için 2 kata kadar daha hızlı olan yükseltilmiş bir nöral motor içeriyor. A18'in bellek alt sistemi de daha gelişmiş hale geliyor ve ikinci nesil 3nm teknolojisi kullanılarak üretiliyor. A18 ayrıca 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip en yeni 6 çekirdekli CPU'ya sahip. CPU'nun iPhone 15'teki CPU'dan yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu da ekliyor.

Bu kontrol iPhone 16'nın yan tarafında ve kamera ayarlarını yapmak için üzerinde kaydırabilirsiniz. iPhone 16 her zamanki gibi Apple Silicon tarafından destekleniyor. Bazı Apple Intelligence özelliklerine güç verecek.

iPhone 16 ve 16 Plus modelleri 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Her ikisinde de sol tarafta yeni özelleştirilebilir Eylem düğmesi bulunacak. Eylem düğmesini günün saatine bağlı olarak farklı şeyler yapacak şekilde programlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir "kamera kontrolü" özelliği de var.

iPhone 16 resmen duyuruldu. iPhone 16 havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kullanıyor ve "lacivert" "deniz mavisi" ve pembe gibi yeni renklere sahip. Suya ve toza dayanıklı. Ekran parlaklık seviyesi 2000 nit ile 1 nit arasında değişebiliyor