iPhone 16'nın ekran boyutu iddiası şok etti: Ele avuca sığmayacak

Apple’ın en donanımlı modelleri için kullandığı “Pro Max” isminden vazgeçip “Ultra” ismine yönleneceği ifade edilmişti. Bu iddianın başlangıç noktasının iPhone 15 serisi olması bekleniyordu. Apple tarafından yapılan son değerlendirmelere göre “Ultra” ismi iPhone 16 serisiyle birlikte kullanılmaya başlayacak.

Birkaç gün önce 9to5Mac tarafından paylaşılan CAD renderları, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Ultra modellerini yan yana göstermişti. Görsellerde iPhone 15 Pro Max’in 6.7 inçlik bir ekranla geleceği ve iPhone 16 Ultra’,’nın 6.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı aktarılmıştı.

Apple analisti Mark Gurman, bir paylaşım yaptı. Serideki modellerin seleflerine göre daha büyük olacağını söyleyen kaynak, iPhone 16 Ultra, 6.9 inçlik bir ekranla geleceğini ifade etti. Ayrıca Gurman, iPhone 16 standart modellerinin 6.3 inç olacağını açıkladı.

Bu iPhone serisiyle ilgili daha önce de bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

Ocak ayında The Elec’in yayınladığı rapora göre Apple’ın iPhone 16 Pro modelleri, iPhone 15 Pro Max’e özel olması beklenen periskop lensiyle gelecek. iPhone 15 serisinin en üst modeli olan iPhone 15 Pro Max veya iddia edilen bir başka adıyla iPhone 15 Ultra, diğer modellerin dışında periskop kameraya sahip olacak.