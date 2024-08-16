iPhone 16'nın kamera tasarımı sızdı. Eylül ayında tanıtılacaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
iPhone 16'nın kamera tasarımı sızdı. Eylül ayında tanıtılacaktı

iPhone 16 serisine dair sızıntılar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Eylül ayında tanıtılacak olan son modelin kamera tasarımı ortaya çıktı.

Apple yıllardan beri yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtmayı bir gelenek haline getirdi. Milyonlarca kullanıcı yeni modeli heyecanla beklerken Apple tarafından resmi bir açıklama gelmese de bu durumun farklılık gözetmesi beklenmiyor.

Tanıtım tarihinin yaklaşması ile beraber yeni modele dair sızıntılar sosyal medyada yayılıyor. Son olarak yeni iPhone 16 modelinin kamera tasarımı sızdı.

Weibo sosyal medya platformunda yayılan sızıntıda şimdiye kadar paylaşılan render modellerin de tasvir ettiği yeni modelde kamera tasarımının sil baştan yenilendiği ve tıpkı iPhone X modeli gibi kameraların dikey olarak konumlanması bekleniyor.

Sızıntıya göre aktarılan bilgilere göre normal modellerde eylem butonu devam edecek. Bununla beraber yeni sızıntıya da kullanıcıların yorumları damga vurdu. 10 Eylül tarihinde tanıtılacak yeni modelin boyutunun 6.1 inç boyutunda olacağı ve renklerinin beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe olacağı da bekleniyor.

OLED ekranı gelecek olan yeni model 60 Hz hızına sahip olmakla beraber A18 işletim sistemi ile gelecek.

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