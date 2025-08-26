iPhone 17 etkinliğinin takvimi belli oldu

Etkinliğin en çok merak edilen başlığı şüphesiz iPhone 17 serisi olacak. Apple’ın bir standart modelin yanı sıra iki Pro versiyonu tanıtması bekleniyor. Ancak bu yıl sürpriz bir değişiklik de gündemde. “Plus” modelinin yerini, 5,5 milimetre inceliğe sahip ve 6,6 inç ekranlı iPhone 17 Air’in alabileceği konuşuluyor. Bu özellik, telefonu mevcut modellerden daha ince kılacak.

Serinin temel modeli iPhone 17 ise, önceki yıllara kıyasla dikkat çeken bir güncellemeyle geliyor. 6,3 inç büyüklüğündeki ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu da önceki nesillerdeki 60 Hz ekranlara göre çok daha akıcı bir deneyim sunacak.

APPLE WATCH SERİSİ GÜNCELLENİYOR

Etkinlikte yalnızca iPhone modelleri değil, Apple Watch serisinin yeni sürümleri de tanıtılacak. Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ve özellikle Apple Watch Ultra 3 dikkat çekiyor. Ultra 3 modelinde daha büyük ekran ve daha hızlı şarj desteği öne çıkan yenilikler arasında.

AİRPODS PRO 3 GELİYOR

Apple’ın kulaklık ailesinde de önemli bir yenilik bekleniyor. Üç yılın ardından piyasaya sürülecek AirPods Pro 3, daha kompakt tasarımı, yeni gürültü engelleme çipi, gelişmiş ses işleme özellikleri ve dokunmatik kontrolleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

TÜRKİYE’DE BEKLENTİ BÜYÜK

Apple’ın yeni ürün tanıtımları, ülkemizde de her yıl yoğun ilgi görüyor. Döviz kurları ve yüksek vergiler nedeniyle fiyatların dünya ortalamasının üzerinde olması, yeni cihazların ülkemizdeki erişilebilirliğini zorlasa da, teknoloji meraklıları lansmanı büyük bir heyecanla takip edecek.