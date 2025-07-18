iPhone 17 Pro'nun yeni renk seçenekleri sızdırıldı

Sızdırılan görsellere göre Apple, arka yüzeyde kamera modülünü büyük bir dikdörtgen yüzeyle birleştirerek daha blok bir tasarıma geçiş yapıyor. Üçlü kamera dizilimi korunurken, flaş ve sensörler de yeni düzene göre yerleştirilmiş durumda. Cihaz, bu haliyle önceki iPhone modellerine kıyasla daha farklı ve iddialı bir görünüme kavuşmuş.

DÖRT RENK ÖNE ÇIKIYOR

Yeni iPhone’un sızan görüntülerinde dört farklı renk seçeneği öne çıkıyor: Mat beyaz, metalik turuncu, koyu mavi ve klasik siyah. Özellikle turuncu rengin Apple’ın alışılmış renk paletinden farklı olması dikkat çekiyor. Bu durum, şirketin daha genç ve dinamik bir kitleye hitap etmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

APPLE'DEN HENÜZ RESKİ AÇIKLAMA YOK

Apple’dan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak teknoloji dünyasında sızıntılarıyla tanınan kaynaklar, bu tasarımın Apple’ın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisine ait olabileceğini belirtiyor.

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Kullanıcıların ve uzmanların tepkisi ise şimdiden karışık. Kimi kullanıcılar bu farklı tasarımı “yenilikçi” olarak yorumlarken, kimileri ise “fazla radikal” buluyor.

Yeni modelin teknik özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi bulunmasa da, tasarım değişikliği Apple’ın iPhone serisinde yeni bir döneme girmeye hazırlandığının göstergesi olabilir.