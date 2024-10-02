iPhone 17’de kaç tuş olacak?

Apple, iPhone 16 serisinde cihazın kenarlarına yeni bir fiziksel eklenti eklemeye karar verdi: Kamera Kontrolü. Bu tuş fotoğraf çekmek için tıklanabilir ve kaydırarak yakınlaştırma yapılabilir özelliklere sahip. Bu yenilik, iPhone 16’da toplam beş düğme bulunmasına yol açarak, Apple’ın tüm ekranlı ve düğmesiz telefon yapma çabalarından uzaklaştığını gösteriyor.

3 TUŞU OLACAK

Ancak, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 için Apple, cihazın kenarlarında büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Bir tarafta Aksiyon Tuşu ve Kamera Kontrolü bulunurken, diğer tarafta güç ve ses tuşları yerine sadece Kamera Kontrolü kalacak. Aksiyon Tuşu karşı tarafa taşınacak ve işlevleri ses tuşlarıyla birleştirilecek.

YUKARIYA UZANMAK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Bu değişiklik, Apple’ın başarılı olması durumunda oldukça akıllıca bir hamle olacak. iPhone 17 kullanıcıları sadece üç tuşla yetinmekle kalmayacak, aynı zamanda Aksiyon Tuşu’na ulaşmak için yukarıya uzanmak zorunda kalmayacaklar. Apple’ın bu değişikliği nasıl gerçekleştireceği henüz bilinmiyor, ancak karma dokunsal ve kapasitif Kamera Kontrolü tuşu bazı ipuçları veriyor.

AKSİYON TUŞU İŞLEVİ GÖREBİLECEK

Yeni tuşa basıldığında Aksiyon Tuşu işlevi görebilecek, ses seviyesi ise tuşun üzerinde yukarı ve aşağı kaydırılarak ayarlanabilecek. Tuşu basılı tutmak bir uygulamayı başlatabilir veya sessiz anahtar olarak işlev görebilir.