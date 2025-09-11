Bir zamanlar ekonomiyi kıyaslamak için Big Mac endeksi vardı. Yani ülkelerde bir hamburgerin fiyatına bakarak alım gücü ölçülürdü. Artık hamburgeri boş verin; Türkiye’de asıl endeksin adı “iPhone Endeksi” oldu. Çünkü iPhone fiyatları, vatandaşın geçim derdiyle boğuştuğu bir ülkede “lüksün değil, imkânsızın sembolü” haline geldi.

***

Yarın ön siparişe açılacak olan iPhone Air’in Türkiye fiyatı: 97.999 TL. Amerika’da aynı cihaz: 41.237 TL. Yani, orada “iki iPhone alana yanında bir şarj adaptörü bedava” kıvamındayken, bizde “bir iPhone alana 25 ay kredi borcu bedava” kampanyası gibi.

***

2025’te asgari ücret: 22.104 TL. İki kişi çalışıp evine 44.208 TL sokan bir aileyi düşünün. Çocuğu var, kira var, fatura var… Diyelim mucize oldu ve ayda 4 bin TL kenara koyabildiler. Bu aile 1 tane iPhone Air’i 25 ayda alabiliyor. Yani çocuk doğsa, konuşmayı öğrenip anaokuluna başlayacak kadar zaman geçiyor. “Anne baba, benim oyuncağım nerede?” diye soran çocuğa “Oğlum, iPhone’un kilidini açmayı öğren, oyuncak yerine onu kullanırsın” mı diyecekler?

3 tane iPhone almayı deneseler... Hani anne, baba ve çocuk için... 75 ay gerekiyor. Yani çocuk lise çağında, babanın saçları beyazlamış, annenin gözlük numarası artmış… Ama sonunda ailecek iPhone Air sahibi olabilirler. Tabii elektrik faturasını ödeyemeyip mum ışığında Instagram’a girmeye çalışırlarsa ayrı.

***

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL. Emekli vatandaş, ev kirası yok, sadece yaşamaya çalışıyor diyelim. Her ay 2 bin TL kenara atsa… 50 ayda iPhone alabiliyor. Yani torun doğuyor, kreşe gidiyor, ilkokula başlıyor… Dede ise hâlâ “Torunuma doğum günü hediyesi iPhone alacağım” diye kumbara sallıyor.

***

Eskiden Big Mac endeksi üzerinden “Türkiye’de bir hamburger şu kadar maaşa denk geliyor” diye espriler yapılırdı. Artık hamburgeri düşünecek halimiz yok. Kaldı ki hamburgerin yanında içeceği bile zor söylüyoruz.

Şimdi yeni endeks şu:

Asgari ücretlinin iPhone endeksi: 25 ay.

Emeklinin iPhone endeksi: 50 ay.

Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri: Zirve!

***

Dramatik olan şu ki, bu hesaplar sadece iPhone için. Peki kira? Pazar masrafı? Çocuğun okul harçlığı? Yol parası? Vatandaş daha markette “domates mi alayım, yoksa patlıcan mı?” diye hesap yaparken, iPhone’un adı bile boğazında kalıyor.

Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone alan ülkesi olabilir. Ama vatandaşın iPhone alacak hali kalmadı. Yani mesele aslında iPhone değil; mesele, “vatandaşın geçinememesi.”

Çünkü bizde iPhone sadece bir telefon değil… Bir endeks, bir hayal, bir ütopya. Hatta bazen trajikomik bir mizah malzemesi.

“Big Mac mi? Onu boş ver. Bizde iPhone var. Hem de en pahalı haliyle.”