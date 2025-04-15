iPhone hırsızlığı müzik dünyasını ikiye böldü

Güney Afrika müzik sahnesinin genç isimlerinden Naledi Aphiwe, Big Zulu’nun Sandton City’deki albüm dinletisine katıldığı sırada başına gelen olayı TikTok üzerinden duyurarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aphiwe, etkinlik sırasında pembe renkli iPhone 16 telefonunun bir ünlü tarafından tuvalette çalındığını öne sürdü.

Genç sanatçı, "Elimi yıkarken telefonumu cebime mi koydum yoksa lavabonun kenarına mı bıraktım, hatırlamıyorum. O sırada bir ünlü kadın tuvalete girip yanıma geldi. Ne olduysa o anda oldu. Telefonum ya cebimden alındı ya da lavaboya bıraktıysam oradan alındı" sözleriyle yaşadıklarını paylaştı.

"TELEFONU TAKİP ETTİK, ALEXANDRA’YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ"

Etkinlik sonrası telefonunun sinyalini takip ettiklerini belirten Aphiwe, "Telefonun konumu son olarak yedi dakika önce Alexandra’da göründü. Oraya gitmeye çalıştık ama karakolda bizden birçok belge istediler. Demek ki bir ünlüye iPhone 16 satın almış oldum" dedi. Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısa sürede olayda adı geçen kişinin rapçi Fifi Cooper olduğu iddia edildi. Ancak Cooper, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve genç şarkıcıya oldukça sert çıkıştı.

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FİFİ COOPER’DAN SERT TEPKİ: “ATEŞLE OYNUYORSUN”

Fifi Cooper, Instagram ve TikTok üzerinden yaptığı açıklamada, "Sen yalancısın ve gençsin. Hakkımda söylediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını bile bile nasıl hissediyorsun? Ben senin yaşında değilim. Kulaklarını aç ve söylediklerimi iyi dinle. Bu sektörde 18 yılı aşkındır varım" sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Ünlü isim "Birinin ismini karalayarak dikkat çekemezsin. Aynı tuvalette bulunmamız benim telefonunu çaldığım anlamına gelmez. Sadece ismimi kullanarak insanları sana yönlendirmeye çalışıyorsun. Ne oynadığın oyunu anlıyorum ne de mantığını. Her davranışın bir sonucu vardır. Ateşle oynuyorsun ve yanacaksın" dedi.

Ayrıca Cooper, olaydan sonra tuvaletten çıkıp tekrar etkinliğe döndüğünü ve mekândan en son ayrılanlardan biri olduğunu da özellikle belirtti.

DİĞER İSİMLER DE ZAN ALTINDA KALDI

Sosyal medyada olayla ilişkilendirilen bir diğer isim ise influencer Seemah oldu. Ancak Seemah, TikTok üzerinden hızla bir açıklama yaparak söylentileri reddetti. Naledi’ye doğrudan seslenen Seemah, "Telefonunu çalan kişinin adını açıkça söyle" diyerek polemiğe son verilmesini istedi.

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YENİ İPHONE TARTIŞMA YARATTI

Yaşanan olayın ardından Naledi Aphiwe, yeni bir pembe iPhone 16 satın aldı. Ancak sosyal medyada olayın yankıları hâlâ dinmiş değil. Bazı kullanıcılar Naledi’yi ilgi çekmekle suçlarken, bazıları genç sanatçıya destek veriyor. Gözler şimdi hem Naledi’nin açıklamalarında hem de Fifi Cooper’ın olası yasal adımlarında.

Güney Afrika müzik dünyasında uzun süredir bu denli kişisel bir kriz yaşanmamıştı. İddialar, kişisel imajlar ve sosyal medya savaşları arasında, gerçeklerin netlik kazanıp kazanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.