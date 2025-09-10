iPhone ile sinema kalitesi: Final Cut Camera 2.0 ile profesyonel çekimler artık cebinizde

Apple, profesyonel video çekimi için tasarlanan Final Cut Camera uygulamasının 2.0 sürümünü duyurdu. Ücretsiz uygulama, özellikle yeni iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için tasarlanan çığır açıcı yeni özelliklerle geliyor. Bu güncelleme, amatör ve profesyonel tüm video içerik üreticilerine sinema kalitesinde üretim yapma olanağı sunuyor.

PRORES RAW VE AÇIK GEÇİT KAYDI İLE YARATICILIKTA SINIR TANIMIYOR

Final Cut Camera 2.0'nın en dikkat çekici yeniliği, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde ProRes RAW formatında kayıt desteği getirmesi oldu. Bu özellik, kameranın sensöründen ham veriyi doğrudan kaydederek, kullanıcılara renk düzeltme ve gri tonlamada en üst düzeyde esneklik sağlıyor. Ayrıca Açık Geçit (Open Gate) kaydı sayesinde, sensörün tamamı kullanılarak DCI 4K'dan daha geniş bir çözünürlükte görüntü yakalanabiliyor. Bu, kareyi sonradan yeniden düzenleme, görüntüyü stabilize etme ve en boy oranını ayarlama konusunda eşsiz bir özgürlük sunuyor.

PROFESYONEL SETLER İÇİN KRİTİK ÖZELLİK: GENLOCK DESTEĞİ

Yeni güncelleme, profesyonel video prodüksiyonlarının vazgeçilmezi olan genlock (jeneratör kilitleme) desteğini de getiriyor. Bu özellik, birden fazla kamerayı (iPhone 17 Pro/Pro Max ve diğer profesyonel cihazları) aynı referans sinyaline kilitleyerek, çekilen tüm karelerin kusursuz bir şekilde senkronize olmasını sağlıyor. Blackmagic Design'ın yeni Camera ProDock'u gibi üçüncü parti aksesuarlarla da uyumlu olan bu teknoloji, saatler süren manuel kare hizalamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

CENTER STAGE ÖN KAMERA İLE TAM KONTROL

Uygulamanın 2.0 sürümü, yeni iPhone ailesindeki (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) gelişmiş Center Stage ön kamerası için manuel ayar desteği de ekliyor. Kullanıcılar artık telefonlarını döndürmeden, yatay (landscape) veya dikey (portrait) çekim yapabilme esnekliğine kavuşuyor. Bu, iPhone'un şimdiye kadarki en büyük ve ilk kare ön kamera sensörünün tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor.

DİĞER ÖNE ÇIKAN PROFESYONEL ÖZELLİKLER

Apple Log 2 Desteği: iPhone 17 Pro ile ProRes veya HEVC formatlarında daha geniş bir renk gamında kayıt yapılabiliyor. Bu görüntüler, Final Cut Pro for iPad ve Mac'teki Log 2 LUT'u uygulayarak canlı bir şekilde düzenlenebiliyor.

Zaman Kodu (Timecode): "Günün Saati", "Kayıt Süresi" veya harici zaman kodu seçenekleriyle, çekilen her kare post prodüksiyon aşamasında hassas bir şekilde tanımlanabiliyor.

200 mm Telefoto Lens Desteği: iPhone 17 Pro'daki yeni 200 mm telefoto lens, ProRes formatında 4K60 fps'e kadar video kaydedebiliyor.

Final Cut Camera 2.0, bu ay sonuna kadar App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek veya mevcut kullanıcılar için güncelleme olarak sunulacak. Uygulama, iPhone Xs ve sonraki modellerde iOS 18.6 ve üzeri sürümlerle çalışıyor; ancak ProRes RAW ve genlock gibi gelişmiş özellikler için iOS 26 ve iPhone 17 Pro/Pro Max modelleri gerekiyor.