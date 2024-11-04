iPhone kanser taraması yapacak

NHS, boğaz kanseri taramalarını hızlandırmak için iPhone uyumlu yeni bir adaptörü pilot uygulamaya soktu. Endoscope-i adı verilen bu cihaz, iPhone’a 32 mm’lik bir lensle takılarak telefonun taşınabilir bir endoskop olarak kullanılmasını sağlıyor. Cihaz, endoskopi görüntülerini yüksek çözünürlükte kaydederek uzmanlara ulaştırılmasını ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

NHS’in Kuzey Midlands Üniversitesi Hastaneleri NHS Trust tarafından yürütülen ilk pilot çalışmada, 1800’den fazla düşük riskli hastaya kanser tanısı konmadığı 23 saat içinde iletildi. Ayrıca test edilen her yüz kişiden birinde kanser tespiti sağlandı.

Hastaların büyük hastanelere gitmek zorunda kalmadan toplum merkezlerinde ya da tanı merkezlerinde bu cihazla taranabileceği belirtiliyor. Bu da hastanelerin kaynaklarının verimli kullanılmasını ve bekleme sürelerinin azalmasını sağlayacak. NHS İngiltere Ulusal Kanser Direktörü Dr. Cally Palmer, kanseri erken teşhis etmenin tedavi sürecini hızlandırarak hastaların sağkalım şansını arttırdığını belirtti.

Stoke-on-Trent'ten 76 yaşındaki Janet Hennessy, adaptörle yapılan denemeye katılanlardan biri olarak cihazı "mükemmel" olarak nitelendirdi. Hennessy, “Normalde prosedür sonrası sonuçları beklemek haftalar sürüyor ve bu süreç oldukça kaygı verici olabiliyor” dedi. Bir diğer hasta Kyle Jones ise bu adaptör sayesinde boğaz kanseri teşhisi aldığını ifade etti. Jones, "Eğer bu cihaz olmasaydı durumum çok daha kötüye gidebilirdi," diyerek, erken teşhisin hayatını kurtardığını vurguladı.

Her yıl yaklaşık 250.000 baş-boyun kanseri şüphesiyle NHS’e acil sevk yapıldığı ve yalnızca %5’ine kanser teşhisi konduğu biliniyor. NHS, bu adaptörün geniş çapta kullanımıyla kanser taramalarında çığır açmayı amaçlıyor.