iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı

Düzenleme: Kaynak: ShiftDelete
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı

Apple kullanıcıları iOS 18 güncellemesi sonrası cihazlarından garip sesler geldiğini söyleyerek endişeli olduklarını dile getirdiler.

ShiftDelete'de yer alan bilgilere göre; Yeni işletim sistemi olan iOs 18 kullanıma başlandı. Güncelleme sonrası cihazlarda ses hatasının olduğu belirtildi.

KULLANICILAR TEDİRGİN

Reddit’teki birçok kullanıcı, daha önce bu tür hatalarla karşılaşmadıklarını aktarırken, şimdi kullanıcılar tedirgin. Birçok kullanıcı genel olarak cihazlardan garip sesler geldiğini söylediler.

DURUM ÇOK CİDDİ

Arka planda herhangi bir uygulamanın açık olmamasına rağmen cihazlarından çeşitli konuşmalar aldığını söyleyen kullanıcıların durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

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