İphone sahiplerine müjde! Yapay zeka geliyor

Bugün yayımlanan iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2 sürümleriyle birlikte gelen bu güncelleme, Apple'ın yeni yapay zeka özelliklerini içeriyor.

Özellikle iPhone 16'da yer alan Kamera Kontrolü için görsel zeka özelliği ve görüntü oluşturma teknolojileri olan Image Playground ve Genmoji, kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Apple, yapay zeka alanındaki iyileştirmelerini ilerleyen aylarda daha da genişletmeyi planlıyor.

Bu güncelleme, Apple Intelligence'ın sunacağı en çok beklenen yapay zeka özelliklerinden bazılarını kullanıcılarla buluşturuyor. Apple hisseleri, bu haber üzerine yüzde 1'den daha az bir artış gösterdi.

Apple, ilk Apple Intelligence özelliklerini Ekim ayında bildirim özetleri ve yazma araçlarıyla tanıtmıştı.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme yavaşlarken, Apple, iPhone satışlarını artırmak için bu yapay zeka özelliklerine güveniyor.

Ancak, güncellemenin kullanıcıları cihazlarını hızlı bir şekilde yükseltmeye teşvik ettiği konusunda çok fazla kanıt bulunmuyor.

Görsel zeka, yalnızca iPhone 16 serisinde mevcut olup, bu cihazlar Apple'ın özel Kamera Kontrol düğmesiyle donatılmış tek modellerdir. Apple, görsel zekanın daha geniş anlamda yalnızca iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro ile 15 Pro Max cihazları üzerinden kullanılabildiğini belirtiyor. Bunun nedeni, bu telefonların yerleşik yapay zeka işlemlerini gerçekleştirebilecek kadar güçlü çiplere sahip olmaları.

Apple'ın sunduğu Image Playground ve Genmoji özellikleri, kullanıcıların doğal dil kullanarak eğlenceli ve ilginç görseller yaratmalarını sağlıyor. Örneğin, kullanıcılar ateş çemberinden atlayan bir köpek görüntüsü oluşturulmasını isteyebilir veya çekilen bir selfieyi alarak spor yaparken çekilmiş bir fotoğraf oluşturulmasını talep edebilirler.