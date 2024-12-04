iPhone SE 4 büyük yeniliklerle geliyor

Apple’ın iPhone SE serisi, geçmişte eski kasa tasarımlarını yeni donanımlarla birleştiren bir anlayışa sahipti. Ancak iPhone SE 4, bu anlayışı tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Yeni model, klasik ana ekran düğmesini kaldırarak, 6.1 inç OLED ekranla modern bir tasarım sunacak. Ayrıca bu ekranın üst kısmında "Dynamic Island" değil, standart bir çentik bulunacağı belirtiliyor.

Donanım tarafında, iPhone SE 4’ün Apple’ın kendi geliştirdiği 5G çipini kullanan ilk cihaz olacağı öne sürülüyor. Bu çip, Apple’ın 2019’da Intel’in modem işini devralmasının bir sonucu olarak geliştirildi. Kamera tarafında ise 12 MP’den 48 MP’ye yükselen tek lensli bir yapı bekleniyor. İşlemci olarak iPhone 16’da kullanılan A18 çipin yer alması ise cihazın performans açısından iddialı olacağını gösteriyor.

APPLE INTELLİGENCE İLE DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞACAK

Apple’ın iOS 18 ile sunduğu yapay zeka özellikleri, iPhone SE 4 ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Özellikle, fotoğraf düzenleme aracı Clean Up gibi özellikler, uygun fiyatlı bir cihazda sunulmasıyla daha fazla insan tarafından kullanılabilir hale gelecek.

UYGUN FİYAT VE GENİŞ ERİŞİM

Apple, iPhone SE 4 ile yalnızca tasarım ve donanımda değil, yapay zeka özelliklerinin yaygınlaşmasında da büyük bir adım atıyor. Uygun fiyatlı bir model olarak konumlanacak bu cihaz, Apple Intelligence özelliklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. iPhone SE 4, 2025’in en dikkat çekici akıllı telefonlarından biri olmaya aday.