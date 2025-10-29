Apple, ABD pasaportlarının dijital versiyonlarını iPhone’a eklemeyi mümkün kılacak yeni bir özelliğini duyurdu. Sık seyahat eden kullanıcılar için pasaport taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran özellik ilk olarak ABD’de devreye alınacağını açıkladı.



DİJİTAL OLARAK SAKLANABİLECEK

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların ABD pasaportlarını Apple Wallet üzerinden dijital olarak saklama imkanı olacak. Şirket tarafından bu sistemin REAL ID standartlarına uygun, güvenli ve özel verileri koruyan bir altyapıya sahip olduğunu belirtildi.

Kullanıcılar, dijital pasaportlarını havalimanlarında, internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve mağazalarda kimlik ya da yaş doğrulama gerektiren durumlarda daha kolay bir şekilde kullanabilecek. Uygulama şu an için sadece iOS 26 işletim sistemiyle uyumlu olacak. Uygulamayı sadece iPhone 11 ve üzeri modellere sahip kullanıcılar kullanabilecek.