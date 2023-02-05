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iPhone’da Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabımı nasıl silerim?

iPhone kullanan kişiler Instagram gibi sosyal medya hesaplarını Apple Store üzerinden indirebiliyor. Instagram hesabına sahip iPhone kullanıcıları Instagram hesabı silme işlemlerinde android kullanıcıları ile benzer işlemler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, iPhone’da Instagram hesabı nasıl silinir?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:01
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iPhone’da Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabımı nasıl silerim?

iPhone’da Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabımı nasıl silerim?
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iPhone telefon kullanan kişiler Apple Store üzerinden indirdikleri Instagram uygulamasında yer alan hesaplarını silmek için bazı Instagram hesabı silme adımlarını uygulamaları gerekiyor. Peki, iPhone’da Instagram hesabı nasıl silinir?

iPhone telefon kullanarak Instagram hesabına sahip kişiler sosyal medya Instagram hesabını kapatmak istediklerinde iPhone üzerinden bu işlemleri nasıl gerçekleştireceklerini araştırıyor. Peki, Instagram hesabımı nasıl silerim?

IPHONE’DA INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

iPhone kullanıcıları Instagram hesaplarını mobil uygulama üzerinde silememektedir. Instagram kullanıcıları mobil uygulama üzerinden hesaplarını silemedikleri için “help.instagram.com” adresine gitmeleri gerekiyor. Dolayısıyla iPhone kullanıcı olunması fark etmeksizin Instagram hesabını silmek isteyenler iPhone kullanıcıları ilgili link üzerinden hesaplarını kapatma talebinde bulunabilirler. Peki, bu talep nasıl iletiliyor?

-Hesap Silme linkine “Hesabınızı neden siliyorsunuz?” sorusuna yönelik cevaplardan birisini tercih edin.

-Ardından “Instagram hesabımı kalıcı olarak sil” seçeneğine tıklayın ve hesabınızı tamamen kapatın.

-Giriş yaptığınız hesabın silineceğini unutmayın ve eğer silmek istediğiniz hesap farklı bir hesap ise o hesaba ait kullanıcı adı ve parola ile giriş yapın.

-Bu adımları uyguladığınızda Instagram hesabınızı iPhone telefonunuzdan silmiş olacaksınız.

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