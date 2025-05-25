iPhone'da sesli mesaj atarken bu kelimeleri kullanmayın: Mesajınız siliniyor

Alman yazılımcı Guilherme Rambo’nun keşfine göre, iOS 18 işletim sistemiyle çalışan iPhone’larda, sesli mesajlara entegre edilen otomatik metne dönüştürme özelliği, belirli ifadeleri “tehlikeli” olarak algılıyor. iMessage’ta “H&M” ya da “Ben and Jerry’s” gibi markalar sesli mesajda belirtildiğinde, sistem bunları yazıya dökerken "& (ampersand)" işaretini oluşturuyor. Bu sembol, XHTML dilinde kod çalıştırmak için kullanılıyor. Apple’ın güvenlik duvarı Blastdoor ise bu sembolü potansiyel tehdit olarak algılıyor ve mesajı alıcıya ulaşmadan siliyor.

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MEDYA TEST ETTİ, APPLE SESSİZ

Almanya merkezli haber siteleri BILD ve Stern bu sorunu test ederek doğruladı. Gönderilen mesaj sistemde “iletilmiş” gibi gözükse de, karşı tarafa hiç ulaşmıyor. Bir güvenlik uzmanı, Stern.de sitesine yaptığı açıklamada “Bu sinir bozucu ama mantıklı. Apple birkaç mesajı feda etmeyi, kullanıcı güvenliğini riske atmaya tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

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APPLE’IN PEGASUS TRAVMASI

Apple’ın bu aşırı güvenlik önlemi, geçmişteki tehlikelerden kaynaklanıyor. 2019-2021 yılları arasında Pegasus adlı casus yazılım, iMessage üzerinden iPhone'lara sızarak e-posta okuyup sesli aramaları dinleyebiliyordu. Bu olay sonrası Apple, Blastdoor adlı sanal koruma duvarını sistemine entegre etti. Guilherme Rambo’ya göre Blastdoor, her mesajı izole ederek sistemin geneline bulaşabilecek siber saldırılara karşı kalkan görevi görüyor. Ancak bu kalkan, bazen dostu da düşmanla karıştırıyor.

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NE YAPMALI?

Sorunun çözümü oldukça basit: “H&M” yerine “H ve M” deyin. Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı ve hatayı düzeltip düzeltmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu olay, dijital güvenliğin özgür iletişimle çatışabileceğini gözler önüne seriyor.