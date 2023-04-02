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ÖTV olmasa iPhone fiyatları ne olurdu? Görünce çok şaşıracaksınız...

Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artarken, artan fiyatların bir kısmını da ÖTV'ler oluşturuyor. Akıllı telefon ve bilgisayarlardan alınan ÖTV’lerin bir sefer için kaldırılması durumunda ortaya çıkan fiyat belli oldu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 08:38
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iPhone'ların ÖTV'si kaldırıldığında fiyatı ne olur

ÖTV olmasa iPhone fiyatları ne olurdu? Görünce çok şaşıracaksınız...
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iPhone satın almak her geçen gün hayal olmaya biraz daha yaklaşırken akla hayali bir durum geldi: ÖTV'nin bir günlük kaldırılması...

iPhone fiyatları içerisinde birkaç farklı vergi bulunmaktadır. Ödenilen ücretin ÖTV ve KDV’nin yanı sıra TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı şeklinde iki farklı kesintisi daha bulunuyor. 

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Toplama bakıldığında vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı yer alıyor. toplamın yüzde 50’si oranında ÖTV ve ÖTV’li fiyat üzerinden de yüzde 18 KDV alınıyor. Böylece bu haberde ÖTV’siz iPhone fiyatı belirlerken KDV içerisinde yer alan tutar da çıkarılacak. 

İŞTE IPHONE 14 PRO 128 GB'IN ÖTV'SİZ FİYATI

İŞTE IPHONE 14 PRO MAX 128 GB'IN ÖTV'SİZ FİYATI

IPHONE 14 128 GB

IPHONE 14 PLUS 128 GB

IPHONE 13 128 GB

IPHONE 13 MİNİ 64 GB

IPHONE 12 64 GB 

IPHONE SE 64 GB 

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