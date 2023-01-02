Apple'dan iPhone'lar için yeni zam açıklaması

Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümünü güncelledi. Bu güncelleme ile, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Apple servis ücretlerine zam geleceği öğrenildi.

Yapılan duyuruya göre batarya değişim maliyetleri, ilgili tarihten sonra 540 TL zamlanacak. Böylelikle tüketicilerin ödeyeceği tutar, yüzde 53 civarında yükselmiş olacak. Apple, iPhone 14 serisi için herhangi bir fiyat artışı yapmayacağını da açıkladı.

Apple'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirme şöyle:

"Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14'ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır."