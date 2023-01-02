3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple'dan iPhone'lar için yeni zam açıklaması

Apple'ın resmi destek sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, iPhone'ların batarya değişim ücretleri 1 Mart 2023 itibarıyla zamlanacak.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:22
Takip Et

iPhoneler için yapılacak zammın tarihi belli oldu

Apple'dan iPhone'lar için yeni zam açıklaması
+
Aa
-

Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümünü güncelledi. Bu güncelleme ile, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Apple servis ücretlerine zam geleceği öğrenildi.

Yapılan duyuruya göre batarya değişim maliyetleri, ilgili tarihten sonra 540 TL zamlanacak. Böylelikle tüketicilerin ödeyeceği tutar, yüzde 53 civarında yükselmiş olacak. Apple, iPhone 14 serisi için herhangi bir fiyat artışı yapmayacağını da açıkladı.

Apple'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirme şöyle:

"Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14'ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
3
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
4
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
5
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
6
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
7
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.