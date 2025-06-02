Iphone’un bu modellerinde artık WhatsApp kullanılamayacak!

Kendini sürekli geliştiren ve kullanıcılarına yeni özelliklerle buluşturan uygulamalardan biri de WhatsApp. Gelişen teknoloji ve artan rekabet şirketi de kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya itiyor bu kapsamda WhatsApp 1 Haziran tarihinden itibaren bazı akıllı telefon kullanıcılarını üzecek bir kararı açıkladı. Şirket bazı akıllı telefon modellerine desteğini durdurdu.



İlk aşamada 5 Mayıs tarihi için planlanan kritik değişiklik kullanıcılara hazırlanmaları amacıyla ek zaman tanıyarak birkaç hafta ertelenmişti.



Bu gelişmeyle birlikte uygulamanın iOS 15.1 ve daha yeni bir sürümü gerektirecek şekilde güncellediğini bu kapsamda iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin artık güncelleme almayacağını söylemek mümkün olabilir. Başka bir değişle bu modellere sahip kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanmak için telefonlarını yenilemek zorunda kalacak.

Şirket böyle bir güncellemenin olması halinde kullanıcılarına önceden bildirim gönderiyor. Bu sayede cihazlar kullanıcılar tarafından yeni sürümlere yükseltiliyor veya güncelleme almayanlar doğrudan yeni bir cihaza geçiş yapabiliyor yeni iPhone’lara sahip kullanıcılar için iOS 15.1 veya daha yeni bir sürüme yükseltilmesi uygulamayı kullanabilmek için yeterli olacak.