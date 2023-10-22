iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı

Editör: Abdullah KELEŞ
Apple kullanıcıları iOS'un güvenliği konusundaki memnuniyetini dile getirirken uzmanlar yeni alınan iPhonelardaki 4 özelliğin açıklık yada kapalılığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1- iCloud yedekleme
iCloud yedekleme özelliği sayesinde cihazınızda bir değişiklik yapıldığında, kaybolduğunda veya hasar gördüğünde yani genel tabirle iPhone’unuza erişemediğiniz zamanlarda verileriniz bir kopyasına sahip olunur.
- iCloud yedekleme nasıl aktif edilir?
1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: [Adınız] > iCloud > iCloud Yedekleme yolunu takip edin.
3. Adım: iCloud Yedekleme seçeneğini aktif hale getirin.
2- iPhone'umu bul
Telefonunuzun kaybolması durumunda kısa sürede cihaza erişimin sağlanması için bu ayar da oldukça önem taşıyor.
-iPhone’umu Bul özelliğini nasıl aktif edilir?
1. Adım: Ayarlar’ı açın.
2. Adım: [Adınız] > iPhone’umu Bul yolunu takip edin.
3. Adım: iPhone’umu Bul seçeneğini Açık durumuna getirin.
3- İyileştirilmiş Pil Şarjı
Apple‘ın iOS 13 ile kullanıma sunduğu İyileştirilmiş Pil Şarjı, iPhone‘unuzun pil kullanım ömrünü artırır.
- İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği nasıl aktif edilir?
1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme yolunu takip edin.
3. Adım: İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini aktif hale getirin.
4- Açık – Koyu tema seçimi
Açık tema çoğu zaman gözü yorarken koyu tema ise hem okumayı kolaylaştırır hem de gözü daha az yorar. Üstelik şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.
- Açık – Koyu tema seçimi nasıl yapılır?
1. Adım: Ayarlar’ı açın.
2. Adım: Ekran ve Parlaklık ayarlarına giriş yapın.
3. Adım: Üstteki Açık ve Koyu görünüşler arasından seçim yapın.