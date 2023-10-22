iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı

iPhone’lar, kullanıcılar için kullanışlı olan pek çok özelliğe sahip olması ile bilinirken bazı özelliklerin de kapalı tutulmasında fayda var. Bazı özellikler ise alındığında kapalı oluyor ve kullanıcının açması gerekiyor. İşte kritik 4 ayar.

iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı

Editör: Abdullah KELEŞ

Apple kullanıcıları iOS'un güvenliği konusundaki memnuniyetini dile getirirken uzmanlar yeni alınan iPhonelardaki 4 özelliğin açıklık yada kapalılığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

1- iCloud yedekleme

iCloud yedekleme özelliği sayesinde cihazınızda bir değişiklik yapıldığında, kaybolduğunda veya hasar gördüğünde yani genel tabirle iPhone’unuza erişemediğiniz zamanlarda verileriniz bir kopyasına sahip olunur.
- iCloud yedekleme nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: [Adınız] > iCloud > iCloud Yedekleme yolunu takip edin.
3. Adım: iCloud Yedekleme seçeneğini aktif hale getirin.

2- iPhone'umu bul

Telefonunuzun kaybolması durumunda kısa sürede cihaza erişimin sağlanması için bu ayar da oldukça önem taşıyor.

-iPhone’umu Bul özelliğini nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar’ı açın.
2. Adım: [Adınız] > iPhone’umu Bul yolunu takip edin.
3. Adım: iPhone’umu Bul seçeneğini Açık durumuna getirin.

3- İyileştirilmiş Pil Şarjı

Apple‘ın iOS 13 ile kullanıma sunduğu İyileştirilmiş Pil Şarjı, iPhone‘unuzun pil kullanım ömrünü artırır.

- İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme yolunu takip edin.
3. Adım: İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini aktif hale getirin.

4- Açık – Koyu tema seçimi

Açık tema çoğu zaman gözü yorarken koyu tema ise hem okumayı kolaylaştırır hem de gözü daha az yorar. Üstelik şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.

- Açık – Koyu tema seçimi nasıl yapılır?

1. Adım: Ayarlar’ı açın.
2. Adım: Ekran ve Parlaklık ayarlarına giriş yapın.
3. Adım: Üstteki Açık ve Koyu görünüşler arasından seçim yapın.

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