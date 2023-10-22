iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı

Editör: Abdullah KELEŞ

Apple kullanıcıları iOS'un güvenliği konusundaki memnuniyetini dile getirirken uzmanlar yeni alınan iPhonelardaki 4 özelliğin açıklık yada kapalılığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

1- iCloud yedekleme

iCloud yedekleme özelliği sayesinde cihazınızda bir değişiklik yapıldığında, kaybolduğunda veya hasar gördüğünde yani genel tabirle iPhone’unuza erişemediğiniz zamanlarda verileriniz bir kopyasına sahip olunur.

- iCloud yedekleme nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: [Adınız] > iCloud > iCloud Yedekleme yolunu takip edin.

3. Adım: iCloud Yedekleme seçeneğini aktif hale getirin.

2- iPhone'umu bul

Telefonunuzun kaybolması durumunda kısa sürede cihaza erişimin sağlanması için bu ayar da oldukça önem taşıyor.

-iPhone’umu Bul özelliğini nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar’ı açın.

2. Adım: [Adınız] > iPhone’umu Bul yolunu takip edin.

3. Adım: iPhone’umu Bul seçeneğini Açık durumuna getirin.

3- İyileştirilmiş Pil Şarjı

Apple‘ın iOS 13 ile kullanıma sunduğu İyileştirilmiş Pil Şarjı, iPhone‘unuzun pil kullanım ömrünü artırır.

- İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği nasıl aktif edilir?

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme yolunu takip edin.

3. Adım: İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini aktif hale getirin.

4- Açık – Koyu tema seçimi

Açık tema çoğu zaman gözü yorarken koyu tema ise hem okumayı kolaylaştırır hem de gözü daha az yorar. Üstelik şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.

- Açık – Koyu tema seçimi nasıl yapılır?

1. Adım: Ayarlar’ı açın.

2. Adım: Ekran ve Parlaklık ayarlarına giriş yapın.

3. Adım: Üstteki Açık ve Koyu görünüşler arasından seçim yapın.