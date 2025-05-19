İplik sektörünün dev şirketi hakkında önemli karar! Mahkeme 3 ay süre verdi

Türkiye'nin iplik sektörünün öncü markalarından BRS İplik Teknik Tekstil hakkında mahkeme, 9 Mayıs 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte geçici konkordato mühleti başlatıldığını duyurdu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet kararı, şirketin mali yapısını koruma altına almayı amaçlıyor. Bu süre boyunca, borçlunun mal varlığının devri, rehin tesis etmesi ve kefil olması gibi işlemler yasaklanmış durumda.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, borçlu aleyhine tüm takip işlemleri durdurulmuş. Konkordato sürecini denetlemek için üç uzman komiser atandı. Alacaklılar, itirazlarını 7 gün içinde sunabilecekler.

Bu sürecin sonucunda duruşma tarihinin nasıl belirleneceği ve geçici mühletin uzatılıp uzatılmayacağı, mahkemenin ilerleyen değerlendirmelerine bağlı olacak. Şirketin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.