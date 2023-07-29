İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/87 Esas Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü İpsala Milli Emlak Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan "Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)" davası nedeniyle;TMK 33.maddesi uyarınca, gaiplik kararı verilmesi istenen " Zaim Mustafa oğlu Arif ve mirasçılarını " hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/07/2023