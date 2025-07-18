İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden N.M. yönetimindeki 22 MA 0370 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 59 ZD 117 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.M., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.M.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.