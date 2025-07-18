İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu

Edirne İpsala’da bir motosiklet sürücüsü aynı istikamette seyir halinde bulunan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek savruldu.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden N.M. yönetimindeki 22 MA 0370 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 59 ZD 117 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.M., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.M.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu

İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu

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