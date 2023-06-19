Irak 2 bin 800 yıllık tarihi eseri sergiliyor

Irak, en az 40 yıl sonra İtalya’dan geri aldığı 2 bin 800 yıllık taş tableti sergilemeye başladı.

Irak 2 bin 800 yıllık tarihi eseri sergiliyor

Irak, Asurlular döneminden kalma bir tarihi eseri en az 40 yıl sonra İtalya’dan geri aldıklarını duyurmuştu.

Irak Ulusal Müzesi’ne teslim edilen 2 bin 800 yıllık taş tablet ülkede sergilenmeye başlandı.
Eserin nasıl bulunduğu ya da İtalya’ya nasıl getirildiği henüz bilinmezken Irak Kültür Bakanı Ahmed Badrani, eserin Musul Barajı’nda yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunmuş olabileceğini dile getirdi.

Bir kil üzerine antik Babil alfabesiyle çivi yazısı ile metin yazılan eser, geçtiğimiz hafta İtalya’nın Bolonya kentini ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’e teslim edilmişti.

Kendisini “medeniyetlerin beşiği” olarak tanımlayan Irak’ta bulunan Beytülhikme 8. yüzyılın sonlarında bilim, sanat, matematik, tıp ve felsefe alanlarındaki kitaplarının bulunduğu en büyük kütüphaneye ev sahipliği yapıyordu. (İHA)

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