Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı...

Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı...
Düzenleme: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşıladı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 1

Sudani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 3

Erdoğan ve Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 4

Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 5

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ile askerlere de yer verildi, top atışı yapıldı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 6

Erdoğan ve Sudani, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 7

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Sudani, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 8

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 9
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 10
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 11
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 12
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 13
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 14
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 15
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 16
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 17
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 18
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 19
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 20
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 21
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 22
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 23
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 24
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 25
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 26
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 27
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 28
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 29
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 30
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 31
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 32
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 33
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 34
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 35
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 36
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 37
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Irak Başbakanı Ankara’da! Külliye’de resmi tören: Sudani’den güç birliği mesajı... 38
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