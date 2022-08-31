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Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede kaos ve çatışmanın körüklenmesi halinde koltuğundan feragat edebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 01:24
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Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım

Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım
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Kazımi, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunu eleştirerek görevini yeni bir isme barışçıl şekilde devredebileceğini ifade etti.

"Eğer kaos ve çatışma körüklenmeye devam edilirse ahlaki ve vatani görevimi yerine getirerek Anayasa'nın 81'inci maddesine göre koltuğumu boşaltabilirim" diyen Kazımi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmalara işaret ederek, akan kandan sorumlu olanların ortaya çıkarılması için inceleme komisyonu kurduklarını aktardı.

Irak'ta Sadr'ın siyasetten çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakereleri rakibi olan İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’ne geçmişti. Bu yapı, Kazımi'nin bir dönem daha başbakanlık yapmasına karşı çıkıyor.

Irak Anayasası'nın 81'inci maddesine göre, başbakanın herhangi bir nedenle görevini bırakması durumunda bu görevi de cumhurbaşkanı üstleniyor. Cumhurbaşkanının daha sonra en geç 15 gün içerisinde yeni bir isme hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.

IRAK'TAKİ OLAYLAR

Şii lider Sadr'ın dün siyaseti tamamen bıraktığını duyurmasının ardından destekçileri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hükümet Sarayı'nı basmıştı.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlılarının alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona ermişti

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı. (AA)

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