Irak Başbakanı Sudani, İran karşıtı grupların kamplarını boşalttıklarını söyledi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının başka ülkelere saldırı yeri olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, İran rejimi karşıtı grupların kamplarını boşalttıklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Irak Başbakanı Sudani, İran karşıtı grupların kamplarını boşalttıklarını söyledi

Sudani, "The National" gazetesine verdiği röportajda bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irak'taki İran rejimi karşıtı grupların durumuyla ilgili soru üzerine Sudani, "Irak topraklarını başka ülkelere saldırı yeri olarak kullanılmasını kabul etmeyiz; bu anayasal sorumluluğumuzdur. İranlı Kürt muhaliflerin kamplarını boşalttık. Irak Kürdistanı'ndaki sınırı Irak güçleri gözetliyor." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin komşularıyla sorunlarını diplomasi yoluyla çözdüğünü ifade eden Sudani, "Biz, şiddeti de şiddetle tehdit edilmeyi de reddediyoruz. Yanıt verme gücümüz var ancak diplomasiyi tercih ediyoruz." diye konuştu.

İRAN İLE IRAK ARASINDAKİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

İran, mart ayında Bağdat ile imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyordu.

Irak yönetimi, 19 Eylül'de İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bağdat ile varılan güvenlik anlaşmasının tam olarak yerine getirilmesi için birkaç gün daha bekleyeceklerini söylemişti.

Bakıri, "Anlaşma kapsamında terör gruplarının tamamen silahsızlandırılması gerekiyordu fakat 6 aylık mühletin ardından bunlar yalnızca İran sınırlarından uzaklaştırıldılar." diye konuşmuştu.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu