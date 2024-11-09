Irak Başbakanı Sudani, Trump ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
Irak Başbakanı Sudani, Trump ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sudani telefonda görüştüğü Trump'ı başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

İki lider, ekonomi, finans, enerji ve teknoloji alanlarında yakın işbirliği yoluyla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ilerletme ve ikili ilişkileri güvenlik boyutunun ötesine geçecek şekilde güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Başbakan Sudani, Trump'ın seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşları sona erdirme taahhüdünü de içeren söz ve vaatlerinden bahsetti, bunun için iki tarafın birlikte koordineli hareket etme konusunda fikir mutabakatına varıldı.

Trump da Sudani ile olumlu çalışma ve yakın gelecekte Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gelişen ilişkileri görüşmek ve bu ortak dosyalar üzerinde çalışmak üzere bir araya gelme arzusunu ifade etti.

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