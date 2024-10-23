Irak İslami Direniş Örgütü: 4 İsrail hedefine İHA saldırısı gerçekleştirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Irak İslami Direniş Örgütü: 4 İsrail hedefine İHA saldırısı gerçekleştirildi

Irak İslami Direniş Örgütü, İsrail'e ait 4 hedefe yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.

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