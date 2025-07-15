Irak kuzeyinde petrol sahasına bir saldırı daha

Kaynak: İHA
Irak kuzeyinde petrol sahasına bir saldırı daha

Irak’ın kuzeyinde Erbil’in ardından Duhok’ta da petrol sahasına saldırı düzenlendi. İHA’lar ile yapılan saldırıda can kaybı meydana gelmedi.

Irak’ın kuzeyinde bir petrol sahasına daha saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Duhok ilinin kuzeyinde yer alan Sersenk Petrol Sahası'nda meydana gelen patlamanın, insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, Duhok'a bağlı Cumanki nahiyesindeki Sersenk Petrol Sahası'nın bomba yüklü bir İHA ile hedef alındı" denildi. Saldırının can kaybına yol açmadığı vurgulandı.

Bakanlık, bu saldırının, dün gece Erbil vilayetinde bulunan Hurmale Petrol Sahası'na yönelik 2 bomba yüklü İHA saldırısının ardından gerçekleştiğini kaydetti. Açıklamanın devamında, IKBY'nin ekonomik altyapısını hedef alan bu tür saldırıların sert şekilde kınandığı ifade edildi.

ERBİL’DE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Irak’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde de bir petrol sahasına saldırı düzenlenmişti. Yapılan açıklamada Erbil’in Hurmala petrol sahasına bomba yüklü 2 İHA atıldığı, olayda can kaybının olmadığı açıklandı.

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